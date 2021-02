Hoofdrolspelers GameStop-saga ondervraagd door Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

GameStop is een keten van computerspellenwinkels. Volgens veel kenners had het maar weinig waarde meer. Toch steeg het aandeel in januari in amper twee weken tijd met ruim 2.400 procent. Daarna kelderde de beurswaarde van het bedrijf weer hard.

Lees ook Leger Reddit-beleggers doet waarde van cannabisaandelen ontploffen

Ook bioscoopketen AMC Entertainment was de voorbije weken onderdeel van de zogeheten Reddit-gekte, net als verschillende cannabisbedrijven.

Hoe dat elkaar zit? Gebruikers op Reddit moedigden elkaar in dezelfde periode aan om flink te investeren in bepaalde bedrijven, zoals GameStop of AMC Entertainment. De forumleden wilden zo enkele grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling dwarszitten.

Koersmanipulatie

Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten willen nu onderzoeken of bij de stijging van GameStop-aandelen sprake is geweest van koersmanipulatie. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er opzettelijk valse geruchten werden verspreid om aandelen met winst te kunnen verkopen.

De commissie van het Huis van Afgevaardigden, met ook het prominente lid Alexandria Ocasio-Cortez, zal de hoofdrolspelers donderdag via videoverbindingen ondervragen. De wetgevers kunnen zich onder meer afvragen of er hervormingen nodig zijn om kleine beleggers te beschermen.