Honderden euro’s meer verdienen binnen dezelfde job: deze invloed heeft de sector waarin je werkt op je loon

JobatWelke functie je uitoefent, bepaalt sterk de cijfers op je loonbriefje. Tegelijk is het ook vaak van belang in welke sector jouw specifieke job zich precies afspeelt. Jobat.be pluist een kwartet aan profielen uit: de ICT-medewerker, de administratief bediende, de sales assistant en de arbeider. In welke sectoren verdienen ze het meest en in welke het minst?

1. ICT-medewerker

Het gemiddelde loon van een ICT-medewerker hangt af van onder meer de locatie, functie, specialisatie en mate van ervaring. Volgens het meest recente Jobat Salariskompas, over lonen van vorig jaar, verdient een medewerker in ICT & Internet over alle sectoren heen gemiddeld 4.072 euro bruto per maand. Dat bedrag stijgt – en dat kan snel gaan – als je een leidinggevende ICT-functie bekleedt en/of naarmate je meer ervaring en kennis opbouwt.

Ook de sector speelt een rol. Specifiek in de ICT-sector zelf ligt het gemiddelde brutoloon op een maandelijkse 3.864 euro. Vooral in technisch veeleisende functies, zoals softwareontwikkeling en cybersecurity, kunnen de lonen aanzienlijk hoger zijn.



Tip: Check meer dan 500 vacatures voor ICT-medewerker via de database van Jobat.

Werk je als ICT-medewerker voor een bedrijf in bijvoorbeeld de best verdienende sector van chemie & farma, waar het gemiddelde brutoloon over alle rollen heen 4.824 euro bedraagt, dan kan je salaris ook hoger liggen. Het loont daarom zeker de moeite om naar interessante ICT-vacatures in de verschillende sectoren te speuren. Steeds meer bedrijven hebben immers zulke profielen nodig. Zo liggen de lonen in het bankwezen en de sector van energie & milieu eveneens algemeen hoger.

Wie een laag inkomen wil vermijden, moet volgens het Salariskompas de horecasector en de branche van media, marketing & communicatie links laten liggen, al is het mogelijk dat je ook in die sectoren als ICT’er gewoon betaald wordt volgens je skills, ervaring en opleiding. Informeer je dus goed wanneer je gaat solliciteren.



Op zoek naar een geschikte job? Hier vind je een schat aan tips voor een vlekkeloos sollicitatieproces.

2. Administratief bediende

Een medewerker administratie & secretariaat verdient volgens het Salariskompas maandelijks 3.125 euro bruto. Daarmee ligt dat loon eerder aan de lage kant. Ter vergelijking: dat bedrag is ongeveer de helft van wat een manager of directeur gemiddeld opstrijkt. Veel hangt ook hier af van de grootte van het bedrijf, je verantwoordelijkheden en ervaring.

Administratief medewerkers vind je in letterlijk álle sectoren. Het gemiddeld maandelijks brutoloon ligt, zoals gezegd, het hoogst in de sector chemie & farma, al zijn de hoogste lonen daar uiteraard weggelegd voor de hoogopgeleide profielen die er onderzoeken uitvoeren. Het kan als administratief medewerker alvast geen kwaad om de lonen van verschillende vacatures uit diverse branches naast elkaar te leggen.



Een mooi loon versieren als administratief bediende? Vergelijk honderden openstaande betrekkingen op Jobat.be.

3. Sales assistant

Een sales assisant is verantwoordelijk voor de commerciële administratie: van orders verwerken over offertes opmaken tot contracten opstellen. Het gemiddelde salaris voor een sales assistant varieert sterk, afhankelijk van de sector en het type verkoopactiviteiten. Een algemene salesmedewerker verdient volgens het Salariskompas gemiddeld 3.841 euro bruto per maand. Dat is ongeveer wat de gemiddelde Belg verdient, over alle beroepen heen.

Waar je het meest kunt verdienen als getalenteerde sales assistant, hangt onder meer af van de vraag. Vooral in sectoren waar bedrijven momenteel een forse groei kennen, zoals milieu en duurzaamheid, energie, farma en mobiliteit, is de nood aan deze profielen hoog. Het loont dus om die sectoren in de gaten te houden met het oog op unieke kansen.



Aan de slag als sales assistant? Dit moet je weten over het beroep en het salaris dat je er ontvangt.

4. Arbeider

Voor een arbeider kunnen de lonen sterk variëren afhankelijk van de sector en de specifieke functie. De meeste arbeidersfuncties uit de lijst met de hoogste lonen hebben een link met de bouwsector. Daar verdien je volgens het Salariskompas gemiddeld 3.694 euro bruto, maar dat is dus over alle profielen heen. Als werfleider en meestergast ligt je bruto (uur)loon doorgaans het hoogst. Ook jobs als isoleerder, boormeester, bekister, metser en asfaltwerker moeten niet veel onderdoen.

De bouwsector telt heel wat knelpuntberoepen. Bij bepaalde rollen betalen werkgevers dan ook boven het barema omwille van de vereiste scholing. Over het algemeen verdienen arbeiders in sectoren met lagere lonen, zoals de detailhandel of bepaalde productieomgevingen, iets minder dan in andere industrieën. Hier geldt dus opnieuw: kijk en vergelijk.



Meer verdienen in een knelpuntberoep? Deze branches schreeuwen om personeel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.