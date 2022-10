Honderden Belgen hebben postbusconstructie op Malta

Ook Belgische fiscus kijkt na Pandora Papers met argusogen naar ontduiking via belasting­pa­ra­dij­zen. “Ik zou zelfs ‘groten der aarde’ offshore­con­struc­tie niet meer aanbevelen”

De ruim 1.200 betrokken Belgen zijn gewaarschuwd: de Belgische fiscus zal de Pandora Papers op de voet volgen en stappen ondernemen waar nodig. “Belastingen ontduiken via offshoreconstructies in belastingparadijzen is fraude, daar valt niet over te discussiëren”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Hoe zet je zo’n constructie op? Wie komt in aanmerking? En wanneer is ze interessant?

5 oktober