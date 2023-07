Hogere spaarrentes bij (kleinere) buitenlandse banken: is je geld daar wegzetten een goed idee?

Spaargids.beTerwijl grootbanken - uiteindelijk - met mondjesmaat hun spaarrentes opkrikken, krijg je bij sommige ‘kleinere’, vaak buitenlandse banken die in ons land actief zijn al langer een mooie vergoeding voor je spaargeld. Maar is dat wel veilig: naar zo’n kleine marktspeler uit het buitenland overstappen? Wat zijn de voor- en nadelen? Spaargids.be zoekt het uit.

Waar krijg je nu de hoogste spaarrendementen?

Eén blik op de vergelijker van Spaargids zegt genoeg: de hoogste spaarrentes krijg je niet bij Belgische grootbanken, maar wel bij almaar meer kleinere banken, zoals Keytrade Bank en MeDirect. Deze laatste biedt met 2,30 procent zelfs de hoogste spaarrente (zonder voorwaarden) op dit moment.

Ook bij enkele buitenlandse banken die op de Belgische markt actief zijn, zoals Santander Consumer Bank en NIBC, zijn hogere spaarrentes te vinden. Bij Santander gaat het om 2,50 procent, op voorwaarde dat je 125.000 tot 200.000 euro inlegt. Hieronder gaan we dieper op deze buitenlandse instellingen in.

Hogere rente, maar is het ook veilig?

Het voordeel van die buitenlandse banken ken je nu dus al, namelijk hun hogere spaarrente. De vraag is alleen of je spaargeld er ook veilig is. Dat is het geval als de bank onder het depositogarantiestelsel van een EU-lidstaat valt. Dat geldt bijvoorbeeld bij Santander Consumer Bank, NIBC, Triodos Bank en Keytrade Bank. Je spaarcenten zijn dan tot minstens 100.000 euro beschermd, per bank en rekeninghouder, ongeacht het garantiestelsel en de lidstaat. De uitbetaling zou dan gebeuren via een nationaal garantiefonds, gespekt door de banken.

Alleen: wat als een bank in een Europese lidstaat daadwerkelijk omvalt? Beschikt het garantiefonds van elke EU-lidstaat dan over genoeg kapitaal om jouw spaargeld en dat van vele andere spaarders terug te betalen? Wel, tegen uiterlijk 2025 zou het garantiefonds van elke lidstaat genoeg middelen moeten bezitten om op z’n minst 0,8 procent van alle gedekte deposito’s terug te storten. Dat lijkt niet veel, maar mocht een garantiefonds over te weinig kapitaal beschikken, dan mag de overheid in uiterste nood het benodigde kapitaal lenen. De banken moeten die lening dan aflossen.

De kans dat een Europese bank omvalt, is vandaag kleiner dan in 2008, ten tijde van de bankencrisis. De banken hebben vandaag meer kapitaal en staan onder strenger toezicht. Bovendien heeft Europa maatregelen getroffen om bankcrisissen te vermijden en de schade bij falende banken zo veel mogelijk te beperken. De kans dat een depositogarantiestelsel niet volstaat, is dus ook afgenomen.

Zijn er dan geen nadelen aan verbonden?

Een mogelijk minpunt zou kunnen zijn dat je bij buitenlandse banken aan service inboet, in ruil voor een hoger rendement. Concrete voorbeelden daarvan konden we weliswaar niet achterhalen.

Ook als je bij een bepaalde bank zit voor je woonlening, schuldsaldo- en brandverzekering, is het - als vaste klant - een grote(re) stap om te zetten.

En wat met sparen bij buitenlandse banken in het buitenland?

Wel, in theorie kan je een rekening in het buitenland openen. De Europese Unie garandeert immers vrijheid van kapitaal. Maar in de praktijk heb je vaak een adres in het land in kwestie nodig. Zie je daar hogere rentevoeten? Hou er dan wel rekening mee dat het altijd gaat om brutorentes, voor aftrek van belastingen of kosten. Buitenlandse rekeningen moet je bovendien vermelden in je jaarlijkse belastingaangifte.

