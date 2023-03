Hogere rente voor termijnrekening op 1 jaar dan op 10 jaar: goede keuze of ga je toch voor een spaarboekje?

Inverse rentecurve

De rentecurve is invers, noemen economisten de situatie. Normaal moet je voor een belegging op langere termijn meer rente krijgen, maar dat is niet het geval. Bij Deutsche Bank scoor je nu een rente van 2,80% bruto op één jaar, terwijl de best renderende termijnrekening op tien jaar – de Saver+ van Izola Bank - maar aan 2,75% komt.

Die situatie komt zelden voor. Normaal geldt: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente die je moet krijgen. Daar is ook een goede reden voor. De bank of kredietnemer is doorgaans bereid iets meer te betalen omdat ze de zekerheid heeft het geld langer te mogen houden. Tegelijk krijgt de spaarder een extra vergoeding voor het hogere risico dat hij loopt. Hoe langer hij zijn geld aan een instelling toevertrouwt, hoe groter de kans – hoe minimaal die ook is - dat die intussen over de kop zou gaan.



Anders dan anders

Dat de situatie nu anders is, komt door het beleid van de centrale banken. Die hebben de voorbije maanden hun rentes zwaar opgetrokken in een poging om de inflatie onder controle te krijgen. Als de rente stijgt en de leningen duurder worden, zullen er immers minder goederen en diensten op krediet worden gekocht. En dus zakt de vraag naar die goederen en diensten, wat de prijs ervan moet afremmen.

De centrale banken doen dat door de rente op (zeer) korte termijn op te trekken. Hun belangrijkste tarief slaat op de leningen voor één dag.

Hun beslissingen hebben dan ook vooral impact op de tarieven voor leningen en geldplaatsingen op de kortere tijd. Die zijn bijgevolg ook het sterkst gestegen.

Dat de rente op langere tijd niet in dezelfde mate is toegenomen, betekent dat de financiële markten geloven dat de rente niet op de hoogte van vandaag zal blijven. Eens de inflatie onder controle is, verwachten ze een daling. De centrale banken willen die geldontwaarding richting 2% duwen. Als dat lukt, hoeven de huidige hoge tarieven niet te worden behouden.



Gevolgen voor e-DEPO

Deze situatie maakt dat de rente voor geldplaatsingen op één of twee jaar vandaag aantrekkelijk geprijsd is in vergelijking met geldplaatsingen op langere termijn.

Vooral wie zijn geld bij de Deposito- en Consignatiekas plaatst op een e-DEPO geniet daarvan. De rente daarvoor is gebaseerd op de rente op staatsleningen op één jaar. Ze wordt elke maand vastgelegd. Voor maart bedraagt ze 2,90%. Die hoge vergoedingen blijven zolang de rente op eenjarige staatsleningen hoog is. Daalt ze omdat de inflatieverwachtingen afnemen, dan zal ook het e-DEPO minder opbrengen. Het e-DEPO betaalt ook pas rente uit als de gelden minstens een jaar behouden blijven. Wie een dergelijke rekening neemt, verwacht dan ook dat de rente nog heel die periode hoog blijft.

Momenteel ziet het er wel goed uit voor de houders van een e-DEPO. Tal van bestuurders van de ECB gaven al aan dat de rente langer op een hoger peil zal blijven omdat de inflatie in Europa hardnekkiger is dan gewenst.



Termijnrekening versus spaarboekje

Op een termijnrekening en een e-DEPO zijn de rentes wel bruto. Je dient ze dus met 30% te verminderen om tot een nettobedrag te komen. Van een rente van 2,80% blijft netto 1,96% over.

Je vergelijkt deze opbrengst ook best met die van een spaarrekening, waar de opbrengsten netto zijn zolang je op jaarbasis niet meer dan 980 euro per jaar aan intresten int. Kijk daarvoor ook naar rekeningen met een hoge getrouwheidspremie. Die krijg je bovenop de basisrente als je je centen een jaar ongewijzigd laat staan.

De spaarrekening met het hoogste totale rendement is momenteel de Vision Max-rekening van Santander Consumer Bank met een basisrente van 0,80% en een getrouwheidspremie van 1,00%. Dat komt dus aardig in de buurt van de termijnrekening op één jaar met de hoogste rente. Er moet dan wel een bedrag tussen 125.000 euro en 200.000 euro op de rekening staan. Maar je kan je geld wel elke dag opvragen, wat niet het geval is met een termijnrekening.

Op de klassieke Vision +-rekening geeft Santander Consumer Bank een basisrente van 0,50% en een getrouwheidspremie van 1,00%. Het Fidelity Sparen van MeDirect komt met een basisrente van 0,30% en een getrouwheidspremie van 1,20% eveneens aan 1,50%.

