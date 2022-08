Hogere rente op woonleningen begint tol te eisen: steeds minder kredietaanvragen

Elon Musk beschul­digt Twitter van “fraude” in overname­strijd

Tesla-topman Elon Musk heeft Twitter opnieuw beschuldigd van “fraude” in de kwestie rond de spaak gelopen overnamedeal. In rechtbankdocumenten die donderdagavond werden ingediend in de Amerikaanse staat Delaware stelt de miljardair dat het sociaalmediaplatform bedrieglijke informatie verstrekte over het aantal nepaccounts. Dat meldt het Franse persagentschap AFP, dat de 165 pagina’s kon inzien.

5 augustus