Hogere rente op spaarboekje zoals Fransen: zinvol in strijd tegen inflatie? En is dit ook bij ons een optie?

16e Jumbo geopend: ‘Verovering’ Vlaams supermarkt­land­schap verloopt moeizamer dan voorzien, maar “100 vestigin­gen blijft het doel”

In hartje Antwerpen opende gisteren de eerste Jumbo City. Met nu zestien vestigingen in ons land is de Nederlandse supermarktreus nog ver verwijderd van de beoogde honderd. Met die ‘verovering’ van de Belgische markt valt het al bij al dus nog wel mee. “De moeilijke vergunningsprocedure met allerlei beroepsmogelijkheden heeft ons al tijd gekost. Maar in 2022 komen er in Vlaanderen vijftien winkels bij.”

9 december