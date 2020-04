Hogere energiefactuur dreigt bij snellere uitrol digitale meters kv

16 april 2020

19u12

Bron: Belga 4 Geld De Vlaamse energieregulator VREG adviseert de Vlaamse regering om de digitale meters sneller uit te rollen dan gepland. Dat zou wel leiden tot hogere kosten voor de distributienetbeheerders, en dus mogelijk ook voor de eindklant. Al gaat het maar om een beperkt bedrag.

De digitale of slimme meter deelt het elektriciteitsverbruik online met de netbeheerder. Zo wordt het verbruik nauwkeuriger gemeten en krijgt de consument een beter zicht op hoe er bespaard kan worden. Er moet ook geen meteropname meer gebeuren.

De uitrol begon in juli vorig jaar met als doel bij elk gezin tegen 2034 een nieuwe meter geplaatst te hebben. Maar op vraag van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) heeft de energiewaakhond een nieuwe kosten-batenanalyse gemaakt over een versnelde uitrol, waarbij 80 procent geïnstalleerd zou zijn tegen 2024 en 100 procent tegen juli 2029. Dat is ook wat een Europese richtlijn vraagt.



Volgens de VREG zijn de baten voor de maatschappij bij een snellere uitrol ruim hoger dan de kosten. "Bij een gemiddelde waarde van de installatiekost is de globale baat +888 miljoen euro. Dit is een stuk positiever dan een uitrol over 15 jaar, waarvoor we een baat van +768 miljoen euro berekenen", klinkt het.

Maar tegenover de algemene baten voor de maatschappij, staat wel dat de versnelde uitrol van de digitale meter tot een verhoogde kost voor de distributienetbeheerders leidt. En die kost kunnen ze doorrekenen aan de klant.

Bij een uitrol van 80 procent in 2024 zou dat volgens de VREG voor een gemiddeld gezin neerkomen op ongeveer 3,6 euro per jaar meer voor elektriciteit en 2,8 euro per jaar meer voor aardgas, in vergelijking met de uitrol op 15 jaar die momenteel lopende is. De VREG wijst er wel op dat de digitale meter de afnemers ook tools in handen geeft om op termijn te besparen op de energiefactuur.



