Hoge rentes alweer ingetrokken nu staatsbon afgesloten is

Maar liefst 21,9 miljard euro is het definitieve totaalbedrag dat werd ingeschreven op de nieuwe staatsbon van één jaar. Dat is een record. Maar heeft de staatsbon ook zijn doel bereikt? De bedoeling ervan was dat ook de banken de rentes op ons spaargeld zouden optrekken. Maar dat lijkt niet te lukken, meldt ‘VTM Nieuws’. De grootbanken hebben hun rentes nooit verhoogd en de kleinere banken die vorige week plots op termijnrekeningen wel evenveel of zelfs nipt iets meer intrest gaven als de staatsbon, stoppen daar al mee - nu de staatsbon afgesloten is.

“We evolueren continu en in functie van wat er op de markt speelt, passen wij ons aanbod aan”, aldus Argenta. De staatsbon lijkt dus maar een deels en tijdelijk effect gehad te hebben? “Je ziet dat voornamelijk kleinere banken hun rentes toch wel tijdelijk opgetrokken hebben”, stelt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in een reactie bij ‘VTM Nieuws’. “En de mensen zijn ook echt gaan nadenken waar ze hun spaargeld in willen beleggen. Dus in dat opzicht zijn we zeker geslaagd.”

Nieuwe staatsbon?

Mogelijk komt er eind dit jaar opnieuw een staatsbon, al was het maar om opnieuw de rentes omhoog te dwingen. “We hebben er altijd op ingezet de concurrentie aan te zwengelen, om er effectief voor te zorgen dat de mensen een hoger rendement hebben op het spaarboekje” aldus minister Van Peteghem. “We gaan zien wat er de komende weken gaat gebeuren, welke rentes er aangeboden zullen worden. Maar de mogelijkheid om in december nog een nieuwe staatsbon uit te geven, die is er uiteraard nog altijd.”

De onvrede over de lage rentes op het spaargeld is “algemeen”, legt onze financieel expert Paul D’Hoore nog uit in de studio. “Dat is met de staatsbon alleen maar aangewakkerd.” Dat de kleinere banken hun rentes al snel weer laten dalen, was volgens hem aangekondigd. “Ze hebben dat misschien niet zo duidelijk gezegd, maar iedereen die een beetje oplette, wist: dit geldt tot op de de dag dat er geen staatsbons meer kunnen zijn. Dus eigenlijk is het afgelopen vrijdag om 16 uur al vervallen.”

Waarom zullen de banken hun rentes volgens de expert niet snel verhogen? En komt die nieuwe staatsbon er eind dit jaar nog? Bekijk de analyse van D’Hoore hier:

KIJK OOK. Is de staatsbon nu een succes? Geldexpert Pascal Paepen legt uit: