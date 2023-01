Hoge erfbelasting en geen geld geërfd: wat als je de ‘successierechten’ niet kan betalen?

Notaris vindt testament dat zonder 'Erfgenaam Gezocht' nooit gevonden zou zijn: zo vermijd je dat

In ‘Erfgenaam Gezocht’ is een testament gevonden dat al 20 jaar lang stof aan het vergaren was. Hoopgevend nieuws voor de mogelijke erfgenaam, maar die liep een nalatenschap uiteindelijk toch nog mis. Het roept vragen op, want hoe kan dit gebeuren? En vooral: hoe zorg je ervoor dat jouw wil na je overlijden ook echt uitgevoerd wordt? “Het is belangrijk dat aan álles gedacht wordt, maar alles moet ook vastgelegd worden”, benadrukt notaris Carol Bohyn.

