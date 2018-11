Hoeveel verdient een priester? Katholieke kerk publiceert eerste jaarrapport Redactie

21 november 2018

16u54

52,76 procent van de Belgen noemt zichzelf katholiek. Er waren in 2016 50.867 doopsels, 1.240 Belgen lieten zich uitschrijven uit het doopregister, en priesters verdienden in dat jaar gemiddeld 1.833 euro bruto per maand. Die cijfers staan in het eerste jaarrapport van de katholieke kerk in België, waarover de VRT bericht.

Het allereerste jaarrapport van de katholieke kerk bevat vooral gegevens uit 2016. De studie werd gemaakt door Jeroen Moens van de Bisschoppenfederatie.

Het rapport pakt uit met een opmerkelijk cijfer. Meer dan de helft van de Belgen (52,76 %) noemt zichzelf katholiek. “Dat is een subjectieve kwalificatie”, zegt Moens, “maar iemand die zichzelf katholiek noemt, zegt dat hij af en toe naar de eucharistie gaat.” Toch zegt slechts 9,42 procent praktiserend katholiek te zijn.

In 2016 waren er 50.867 doopsels, 41.060 vormsels en 7.859 kerkelijke huwelijken. Op een doodgewone zondag - de derde zondag van oktober - woonden 286.393 mensen een misviering bij. Datzelfde jaar lieten 1.240 Belgen zich uitschrijven uit het doopregister.

Priesters

Dat het aantal priesters in dalende lijn is, is geweten. In 2016 telde de kerk 2.774 diocesane priesters (priesters van het bisdom) en 2.205 priesters-religieuzen (van een bepaalde orde). 80 procent van de priesters is Belg, 20 procent heeft een andere nationaliteit. 212 mannen volgden een priesteropleiding.

Er waren in 2016 2.274 ‘bedienaars van de eredienst’. Dat zijn priesters, diakens of gevormde leken die een salaris krijgen van de federale overheid. Dat loon bedraagt gemiddeld 1.833 euro bruto of 1.549 euro netto per maand.

Seksueel misbruik

Het jaarrapport haalt ook kort het seksueel misbruik in de kerk aan. Tot 2016 werden 655 slachtoffers erkend. Tussen 2012 en 2016 trok de kerk 3,9 miljoen euro uit voor tegemoetkomingen.