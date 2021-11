Hoeveel verdient een poetshulp?

JobatVolgens cijfers van VDAB staat poetshulp voor het eerst in de top 10 van grootste knelpuntberoepen. Van de 24.097 vacatures die het voorbije jaar zijn uitgeschreven, waren er eind september nog 6.071 niet ingevuld. Werkzekerheid gegarandeerd dus, als je het ziet zitten om de handen uit de mouwen en in de dweilemmer te steken. Maar hoe ziet je uurrooster er dan uit, is het werk leuk en hoeveel verdien je ermee? Jobat.be vroeg een ervaren poetshulp wat je moet weten voor je solliciteert.

Flexibele uren

Hoeveel uur en op welke dagen je werkt, kan je als huishoudhulp zelf bepalen. Dat was voor Mirschinca Vandaele (48) de voornaamste reden om negen jaar geleden te beginnen bij Het Poetsbureau. “Voordien hielp ik mijn ex-man met zijn zaak, maar toen we uit elkaar gingen moest ik ander werk zoeken. Poetsen was perfect te combineren met de zorg voor onze vier kinderen, die het grootste deel van de tijd bij mij zijn. In totaal werk ik 31 uur per week, die zo zijn ingeroosterd dat ik thuis ben wanneer zij klaar zijn met hun lessen op school.”

Sociale skills zijn een must

Als huishoudhulp moet je uiteraard goed (en graag) poetsen, maar daarnaast zijn ook sociale vaardigheden heel belangrijk. “Daarmee bedoel ik niet alleen vriendelijk zijn, maar ook stipt”, verduidelijkt Mirschinca. “De mensen moeten op jou kunnen rekenen. Ook initiatief tonen wordt geapprecieerd. Zie je dat iets vuil is, poets het dan, zelfs al heeft de klant dat niet specifiek gevraagd. Als gezinnen tevreden zijn na een eerste kennismaking of een vervanging vragen ze je gegarandeerd terug. Door op die manier mijn best te doen ben ik erin geslaagd om doorheen de jaren een vast klantenbestand uit te bouwen van hele fijne mensen.”

Onderschat het werk niet

De grootste misvatting over poetsen is volgens Mirschinca dat het fysiek onderschat wordt. “Onlangs had ik een hernia. Want ja, het werk kan belastend zijn voor je rug. Soms moet je zetels of andere zware meubels verzetten om goed te kunnen schoonmaken. Gelukkig was een operatie niet nog, maar ik heb wel meerdere epidurales gehad. Veel jonge starters haken af omdat het werk zwaarder is dan ze hadden verwacht. Hou hier rekening mee.” Zo ergonomisch mogelijk te werk gaan is bovendien een gouden tip.

Erkenning maakt het verschil

Ondanks haar fysieke klachten denkt Mirschinca er niet aan om te stoppen. “Ik heb een te goede band opgebouwd met mijn klanten”, zegt ze. “Eigenlijk was het plan om dit maar tijdelijk te doen. Maar intussen heb ik kindjes geboren weten worden en zien opgroeien, bij sommige klanten wordt mijn gezin jaarlijks uitgenodigd voor een etentje, van anderen krijgen we kinderkleding die te klein is geworden en mooie attenties met de feestdagen. Om van de lovende woorden nog te zwijgen… Die appreciatie is zo fijn, dat ik geen ander werk meer zou willen.”

Het loon ligt vast

Laat die appreciatie zich ook voelen in de portemonnee? “Het loon mocht gerust wat meer zijn, gezien de zwaarte van de job”, vindt Mirschinca. “Bij Het Poetsbureau zijn ze heel correct wat betalingen en extralegale voordelen betreft, maar de lonen liggen nu eenmaal vast volgens barema’s. Marge om te onderhandelen is er dus niet.”

Voor de nieuwsgierigen: vanaf 1 oktober 2021 ligt het minimale loon voor een startende poetshulp vast op 11,58 euro bruto per uur. Werk je voltijds, komt dat neer op ongeveer 1.618 euro netto per maand. Lees hier meer over het loon van een poetshulp

