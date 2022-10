Hoeveel verdien je als IT’er en is het echt zo'n groot knelpuntberoep? “2.000 vacatures staan na een jaar nog open”

De job van ICT’er is al jaren een vaste waarde op de lijst met knelpuntberoepen. Momenteel staan er duizenden vacatures open bij VDAB. Het project Campus 19 stoomt op een innovatieve manier mensen zonder ICT-achtergrond klaar om toch in de sector een de slag te gaan. “Deze opleiding heeft alle voordelen van zelfstudie én de universiteit”, zegt studente Fiona Selanno (36). Hoe interessant is een job als ICT’er? Wat zijn de voor- en nadelen? En hoeveel verdien je?

“Sinds 2015 zijn een aantal ICT-beroepen een vaste waarde in de lijst van knelpuntberoepen, en dit om zowel kwantitatieve als kwalitatieve redenen. Er zijn met andere woorden te weinig ICT’ers én er worden hoge kwalitatieve eisen aan de vacatures gesteld. We verwachten dat de vraag in de toekomst nog zal stijgen door de verdere digitalisering, ook versterkt door bijvoorbeeld corona”, zegt Bjorn Smeets, expert ICT bij VDAB.

Bedrijfsanalist ICT, verantwoordelijke ICT, integratie en implementatie-expert ICT, netwerkbeheerder, databankbeheerder en analist-ontwikkelaar ICT ... het aantal verschillende ICT-profielen op de knelpuntberoepenlijst van VDAB spreekt voor zich. Het aantal vacatures ook. In de periode tussen oktober 2021 en september 2022 ontving VDAB er in totaal bijna 11.000, voor al deze profielen opgeteld. Eind september waren ruim 2.000 ervan nog steeds niet ingevuld.

Quote Onder de voordelen van een job als ICT’er plaatst VDAB uitdaging en afwisse­ling, veel door­groei en specialisa­tie­mo­ge­lijk­he­den, werkzeker­heid, vrijheid van samenwer­kings­vor­men en werken aan continue vernieuwin­gen.

3.700 euro bruto

“De gecombineerde inspanningen van onderwijs en VDAB om meer ICT-profielen op de markt te zetten is momenteel onvoldoende om aan de grote vraag te voldoen”, weet Smeets. Om meer jongeren warm te maken voor een job in de sector, investeert de Vlaamse overheid wel volop in de werking en promotie van STEM-richtingen, wat staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Volgens VDAB kan je met ICT veel kanten uit: “Een job als ICT’er is heel interessant, zeker voor iemand met een passie voor technologie. Het is een veld met zeer veel toekomst en snelle evoluties. Het is moeilijk in te beelden waar de evoluties binnen ICT gaan eindigen. Er zijn bovendien jobs met veel klantencontacten of net niet, en je kunt werken als freelancer of in loondienst”, zegt Smeets.

Onder de voordelen van de job plaatst VDAB uitdaging en afwisseling, veel doorgroei- en specialisatiemogelijkheden, werkzekerheid, vrijheid van samenwerkingsvormen en werken aan continue vernieuwingen. De nadelen zijn volgens VDAB dan weer het relatief lage startersloon en het feit dat je – afhankelijk van het bedrijf en de functie – mogelijk met flexibele uren, wachtdiensten en/of weekendwerk te maken krijgt. De meeste ICT’ers worden tewerkgesteld in Paritair Comité 200, waardoor het startersloon vaak rond de 2.000 euro bruto schommelt. “Hierbij komen wel nog extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen - eventueel inclusief tankkaart -, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, laptop en smartphone. Het loon stijgt ook vrij snel op basis van je kennis en ervaring, waardoor het gemiddelde loon uiteindelijk rond de 3.700 bruto ligt. Vanuit de klassieke ICT-functies kan je ook doorstromen naar de meer gespecialiseerde ICT-jobs, wat eveneens een effect heeft op het salaris”, zegt Smeets.

Campus 19

Wie aan de slag wil in ICT, kan kiezen uit heel wat studierichtingen. Zo zijn er de vakgerichte ICT-opleidingen (onder meer via VDAB), de graduaten programmeren, systeem- en netwerkbeheer en Internet of Things, de professionele bachelor in de toegepaste informatica en de master in de ICT. Er zijn volgens VDAB ook vaak mogelijkheden zonder bijhorend diploma. “Mensen met een goed analytisch vermogen die graag en snel leren en van aanpakken weten, kunnen op een werkvloer vrij snel een start maken. Ook voor wie een diploma heeft in ICT, is levenslang leren de boodschap. Nieuwe technologieën duiken op, manieren van werken worden bijgesteld, de maatschappij en de werkomgeving digitaliseren aan een hoog tempo”, zegt Smeets.

Quote Een studie aan de universi­teit zag ik niet zitten en bij online studeren raakte ik verdwaald in een overvloed aan informatie. Toen las ik over Campus 19. Campus 19-studente Fiona Selanno

Sinds de oprichting in 2018 biedt ook Campus 19 innovatieve en vernieuwende IT-opleidingen aan die de nadruk leggen op projecten en groepswerk in plaats van theoretisch onderwijs. “Onze unieke positie in de wereld van het hoger onderwijs is gebaseerd op sterke waarden, zoals echte toegankelijkheid voor iedereen, gratis opleiding en uitmuntendheid. Het uiteindelijke doel is een duurzame professionele integratie op de arbeidsmarkt”, klinkt het.

Fiona (36) schoolt zich om tot IT’er via Campus 19: “Alle voordelen van zelfstudie én de universiteit” Een van de gedreven studenten aan Campus 19 is Fiona Selanno (36) uit Brussel. “Ik heb een achtergrond in marketing en communicatie, maar al van toen ik een klein meisje was, vond ik computers fascinerend”, zegt ze. “Een aantal jaren geleden maakte ik een carrièreswitch richting IT. Ik belandde in webdevelopment, werkte mee aan mooie projecten, maar voelde dat ik bepaalde kennis miste. Een studie aan de universiteit zag ik niet zitten en bij online studeren raakte ik verdwaald in een overvloed aan informatie. Toen las ik over Campus 19. Het bood me de voordelen van zelfstudie – flexibiliteit en je eigen tempo bepalen – en die van de universiteit: de hardware is beschikbaar, er is een campus waar je kan werken, je hebt medestudenten om mee te sparren, volgt een curriculum en bent zeker dat je de juiste kennis vergaart om aan de slag te kunnen in de sector. De opleiding is ook projectgerelateerd. Je leert door te doen en niet door erover te lezen.” Campus 19 legt daarnaast linken met het bedrijfsleven, gaat Fiona verder. “Er worden meet-and-greets met bedrijven georganiseerd en vakinhoudelijke seminaries gehouden. De sfeer is ook aangenaam. Er heerst een kameraadschap met je medestudenten. We leren van elkaar en helpen elkaar.” Zelf wil ze graag gebruiksvriendelijke, coole maar vooral ook veilige applicaties bouwen die mensen blij maken. “IT is niet meer weg te denken en de branche zal alleen maar groeien. Ik weet nog niet waar ik precies zal belanden. Tot nu toe vind ik alles wat ik leer heel interessant en probeer ik zoveel mogelijk kennis te vergaren. Mijn doel is altijd andere mensen helpen. Ik wil de jongere generatie enthousiasmeren en onderwijzen over IT”, besluit ze.

