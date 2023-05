Hoeveel vakantiegeld krijg jij? “Bij hoge lonen ligt het vakantiegeld dichter bij het normale nettoloon”

Mijnenergie Tevreden­heid over dienstver­le­ning daalt: welke energiele­ve­ran­ciers behouden de maximale score?

Het aantal klachten over energieleveranciers nam het voorbije jaar sterk toe. Dat blijkt uit de evolutie van de klachtenindicator van de Vlaamse energieregulator VREG en de Federale Ombudsdienst Energie. Waar in april 2022 negen van de elf energieleveranciers een maximumscore van vijf sterren behaalden, slagen er een jaar later nog slechts twee spelers in om het aantal tweedelijnsklachten tot minder dan vier per 5.000 huishoudelijke afnemers te beperken. Mijnenergie.be gaat door de cijfers.