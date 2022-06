Hoeveel vakantiegeld krijg je? Zo is het bedrag berekend

JobatHeb je je vakantiegeld al ontvangen? Of kijk je ernaar uit? Elk jaar opnieuw vormt het vakantiegeld het toetje dat de zomermaanden heerlijker doet smaken. Het bezorgt je een extra budget waarmee je op reis kan, of andere uitgaven bekostigt. Maar op welk bedrag heb je precies recht? Jobat.be ontleedt de som die je toekomt.

Elke bediende, ambtenaar, arbeider of niet-zelfstandige kunstenaar heeft recht op vakantiedagen en op vakantiegeld. De berekening van beide gebeurt op basis van de arbeidsprestaties uit het voorgaande jaar. Heb je in het voorgaande jaar niet gewerkt, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op aanvullende vakantie. Afhankelijk van de sector waarin en de werkgever voor wie je werkt, is de uitbetaling van het vakantiegeld voorzien tussen 1 mei en 30 juni.

Enkel en dubbel vakantiegeld

Er bestaan twee soorten vakantiegeld. Het loon dat je doorbetaalt krijgt tijdens vakantiedagen is het enkel vakantiegeld. De toeslag om vakantie-uitgaven te dekken, vormt het dubbel vakantiegeld. Het doorbetaalde loon tijdens vakantiedagen geldt alleen voor bedienden en ambtenaren. De werkgever staat daarvoor in.

Voor arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars zit het anders in elkaar. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) beheert hun vakantiegeld. De dienst ontvangt de bijdragen van de werkgevers en verdeelt het vakantiegeld dan over de verschillende vakantiefondsen in België. Elke sector beschikt over zo’n fonds. Arbeiders moeten via de RJV of een ander bevoegd vakantiefonds zelf hun vakantiegeld opnemen. Niet-sectorgebonden arbeiders ontvangen hun vakantiegeld via het vakantiefonds van de RJV.

Bedienden

Als je als bediende vakantie neemt, betaalt je werkgever je voor die dagen op de gebruikelijke datum je normale wedde. Boven op dat enkel vakantiegeld heb je recht op dubbel vakantiegeld. Ook dat betaalt de werkgever. Per gewerkte en/of daarmee gelijkgestelde maand in 2021 ontvang je 1/12 van 92% van de wedde van de maand waarin de vakantie ingaat. Voor twaalf maanden tewerkstelling of ermee gelijkgestelde dagen komt dat dus neer op 92% van de maandwedde.

Van zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld gaat een bijdrage naar de sociale zekerheid: 13,07%. Of concreter: 13,07% van 85/92 van het dubbel vakantiegeld. Voor de berekening van het enkel vakantiegeld zijn de normale schalen van bedrijfsvoorheffing van toepassing. Voor het dubbel vakantiegeld gelden er speciale percentages, die rekening houden met de hoogte van de jaarbezoldiging.

Arbeiders

Voor arbeiders is de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld dezelfde. Het vakantiegeld is dan gelijk aan 15,38% van 108% van de lonen van het vakantiedienstjaar, vermeerderd met een fictief loon (100% van het gemiddeld dagbedrag) voor de gelijkgestelde dagen. Het vakantiegeld voor arbeiders is ook onderhevig aan afhoudingen.

Ambtenaren

Voor ambtenaren moeten we een onderscheid maken tussen enerzijds de federale en Vlaamse ambtenaren, en anderzijds de lokale ambtenaren. Op federaal niveau bedraagt het brutovakantiegeld bij volledige prestaties 92% van het brutomaandsalaris van de maand maart van het huidige jaar plus het bruto maandbedrag van de haard- of standplaatstoelage van dezelfde maand. Op Vlaams niveau bedraagt het brutovakantiegeld bij volledige prestaties 92% van het brutomaandsalaris van de maand april van het huidige jaar, vermenigvuldigd met het tewerkstellingspercentage van het jaar voordien.

Op lokaal niveau ontvangen statutairen en gesubsidieerde contractanten vakantiegeld dat overeenstemt met 92% van 1/12 van het geïndexeerde jaarsalaris van de maand maart van het vakantiejaar. Het lokale bestuur kan voor contractanten kiezen tussen het vakantiestelsel volgens de privésector of het stelsel van de statutairen.

