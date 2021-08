Hoeveel pensioen verlies je wanneer je deeltijds werkt?

In 2020 werkte iets meer dan een kwart van alle loontrekkenden in ons land deeltijds. Welke invloed heeft die keuze op je uiteindelijke pensioen en hoe kun je deeltijds werken zonder aan pensioen in te leveren? Jobat.be somt voor jou de belangrijkste informatie op.

De meest recente cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, blijken nog steeds een weerspiegeling van het traditionele rollenpatroon: van de loontrekkende vrouwen werkte in 2020 liefst 42,5 procent deeltijds, van de loontrekkende mannen gaat het om een flink bescheidenere 11,8 procent. Een kwart van alle vrouwen die deeltijds werken geeft ‘de zorg voor kinderen of afhankelijke personen’ aan als belangrijkste reden voor hun deeltijds werkregime. Bij een vijfde van de mannen is de reden: ‘de gewenste job wordt enkel deeltijds aangeboden’. Onder deeltijds werken is het 4/5-regime veruit de populairste vorm, bij zowel mannen als vrouwen.

14.040 dagen

Maar wat met de pensioenen van al die deeltijdse werknemers? Om de hoogte van het pensioen te berekenen houdt de Federale Pensioendienst telkens rekening met twee elementen: de periodes van tewerkstelling en het loon. Wijzigingen tijdens de professionele loopbaan, zoals deeltijds werken, kunnen dus een invloed hebben op het latere pensioen.

De wettelijke pensioenleeftijd ligt vandaag op 65 jaar. In 2025 komt er een verhoging naar 66 en nog eens vijf jaar later naar 67 jaar. Een volledige loopbaan van een werknemer bedraagt 14.040 dagen (45 jaar x 312 werkdagen per jaar). Als er meer dan 14.040 dagen in een loopbaan zijn, worden de minst voordelige dagen, dus diegene waarvoor het minste loon is ontvangen, geschrapt. Enkel de dagen waarvoor RSZ-bijdragen zijn betaald, of zijn ingehouden op het loon, tellen mee voor de opbouw van je pensioen.

Hoeveel pensioen zal jij krijgen? Bereken het hier.

Uitkering = gelijkstelling

Wie deeltijds gaat werken heeft daar verschillende mogelijkheden voor, onder meer (voor bepaalde periodes) zonder dat je aan pensioen moet inboeten. Wanneer je je voltijdse betrekking herleidt tot een deeltijdse job, kun je dat mogelijk combineren met een RVA-uitkering. Voor de vrijgekomen tijd is er in bepaalde gevallen toch pensioenopbouw mogelijk. Een werknemer kan bijvoorbeeld gebruik maken van het systeem van tijdskrediet. Gemotiveerd tijdskrediet, zoals voor de zorg voor een eigen kind jonger dan 8 jaar of palliatieve zorgen, wordt gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen. Het is ook mogelijk om te genieten van thematische verloven zoals ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof. Deze periodes worden volledig gelijkgesteld voor het pensioen.

Tip: Lees hier welke soorten tijdskrediet er bestaan en wie dat kan opnemen.

Een werknemer met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, die geen uitkering ontvangt voor de dagen waarop hij niet werkt, bouwt voor die niet-gewerkte dagen geen pensioen op. Wie dus lange tijd deeltijds werkt zonder uitkering, zal later van minder pensioen kunnen genieten. Het loon dat uiteindelijk in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen is overigens niet grenzeloos: de wet houdt rekening met een loonplafond, dat jaarlijks wordt vastgelegd. Voor 2021 is het loonplafond voor een volledig jaar 60.026,75 euro voor pensioenen die voor het eerst ingaan in 2021 en 62.684,50 euro voor pensioenen die voor het eerst ingaan vanaf 2022.

Lees ook