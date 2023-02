Hoeveel nettoloon kost 4/5 werken? En wat zegt de wetenschap over de effecten voor je gezondheid?

Mijnenergie Vast energieta­rief voor gas 600 euro goedkoper dan vorige maand: is het slim om nu van leveran­cier te veranderen?

De energieprijzen blijven dalen en benaderen stilaan het pre-coronaniveau. De gemiddelde verbruiker betaalt in februari voor de goedkoopste combinatie van aardgas en elektriciteit 2.802,29 euro per jaar. Ter vergelijking: in september liepen de geschatte jaarprijzen nog op tot ruim 9.000 euro. Maar is het aangewezen om nu over te stappen? Onze journalist bekeek de nieuwe tarieven op Mijnenergie.be

1 februari