Hoeveel meer betaal je vandaag voor een vast tarief dan vóór de energiecrisis?

MijnenergieIn 2022 bereikten de energieprijzen een recordniveau. De consument kon toen een tijdlang enkel nog voor een variabel tarief opteren. Ondertussen bieden vier energieleveranciers opnieuw een vast tarief aan. Maar waar bevinden de prijzen hiervan zich ten opzichte van de - stabiele - energiemarkt die we voor de crisis kenden? En zijn er grote verschillen van leverancier tot leverancier? Mijnenergie.be overloopt de cijfers.

Wat waren de oorzaken van de energiecrisis?

De stijging van de energieprijzen begon in het najaar van 2021, in de nasleep van de COVID-19-pandemie en als gevolg van de groeiende internationale vraag naar energie. De Russische invasie in Oekraïne zorgde voor een hevige prijsopstoot.

Hittegolven tijdens de zomer van 2022 vormden eveneens een extra belasting voor de energiemarkten. Dat vertaalde zich in torenhoge consumptieprijzen.



Accijnzen voor aardgas verhogen in juli én mogelijk ook in oktober: op welke financiële impact moet je rekenen?

Hoe ziet de situatie er nu uit?

Vandaag lijkt de rust op de energiemarkten teruggekeerd. Dat impliceert dat de risico’s voor de energieleveranciers bij het aanbieden van een vast tarief zijn gereduceerd. Luminus introduceerde als eerste een vast tarief, waarna ook Eneco, Engie en Mega volgden. Aanvankelijk stond tegenover die zekerheid voor de consument wel een erg stevig prijskaartje.

Ondertussen vond een sterke daling plaats. Het vaste tarief van Luminus is vandaag zelfs bijna de helft goedkoper dan in januari. Aan die daling lijkt voorlopig geen einde te komen. Ten opzichte van mei daalden de vaste tarieven in juni opnieuw met 5 tot 12%. Dat blijkt uit een analyse via de vergelijkingstool van Mijnenergie.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Welke verschillen zien we ten opzichte van eind 2021?

Zoomen we in op de tarieven van september 2021, toen er van een energiecrisis nog geen sprake was, dan bevinden de vaste tarieven zich vandaag nog altijd op een significant hoger niveau. Je betaalt nog altijd tot 43% meer wanneer je een vast tarief afsluit.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het kilowattuurtarief, exclusief heffingen en netkosten. Bovenstaande tabel houdt ook geen rekening met welkomstkortingen voor nieuwe klanten.



Lees ook: Neem je aardgas en stroom best af bij dezelfde leverancier? Of ga je voor meerdere energiespelers?

Wat brengt de toekomst?

Energie-experts gaven eerder al aan dat de terugkeer naar de lage tarieven van weleer er niet meteen zit aan te komen. Op de wereldmarkt heerst immers nog altijd enige bezorgdheid rond de bevoorradingszekerheid, terwijl de aanvoer uit alternatieve productielanden vaak duurder is dan de import uit Rusland. Hoewel een lichte daling niet is uitgesloten, zal wie een vast tarief overweegt toch knopen moeten doorhakken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Mijnenergie.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be.

Mijnenergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.