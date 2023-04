Hoeveel kost het om het EPC van een woning op te krikken? “Vier grote factoren bepalen je renovatiebudget”

Meer dan 8 op de 10 huizen zijn nog niet energiezui­nig: “En bouwmateri­a­len zijn een pak duurder, dus ik zie niet meteen verbete­ring”

Bijna de helft van de appartementen die vorig jaar verkocht werden, beschikten over een gunstig energielabel A of B. Maar uit de jaarcijfers van notaris.be blijkt ook dat er bij de huizenverkoop – die in aantal veel groter is - minder goed nieuws te rapen viel, want daar had meer dan 80 procent een energielabel C of slechter. Hoe komt het dat de vergroening bij appartementen een pak sneller lijkt te gaan? En hoeveel extra betaal je vandaag voor een goede energiescore?