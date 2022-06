Hoeveel kost een ingebouwd zwembad? En welke lening kan je ervoor aangaan?

Voor de aanleg van een zwemvijver mag je op een uitgave van 20.000 tot 40.000 euro rekenen. Voor een zwembad zit je al aan 50.000 à 60.000 euro. Een tussenformule – een container die omgebouwd is tot zwembassin en filters en verwarming heeft, kost zowat 25.000 euro. Goedkoop zijn de zwemfaciliteiten dus niet. Wie een lening wil aangaan voor een zwembad, heeft verschillende mogelijkheden.

1. Klassieke financiering

Je kan kiezen voor een verbouwingslening, waarbij de bank je zonder veel formaliteiten een lening geeft en je die volgens een afgesproken ritme terugbetaalt. Zo kan je bijvoorbeeld bij Belfius tegen een rente van 2,49 procent een krediet van 40.000 euro afsluiten, dat terugbetaalbaar is in 60 maandelijkse schijven van 709,22 euro. Na afloop zal je bovenop je kapitaal van 40.000 euro ook 2.553,20 euro aan intresten hebben betaald.

2. Hypothecaire lening

Je kan ook een hypothecaire lening afsluiten. Daarbij bied je jouw bank een hypothecaire waarborg aan. Bijvoorbeeld op je woning. Als je dan later je lening niet correct zou afbetalen, kan de bank de woning verkopen. Met de opbrengst ervan kan ze dan het nog uitstaande bedrag van de lening delgen.

In principe is een dergelijke lening goedkoper omdat de bank een extra waarborg heeft. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen lenen tegen 2,20 procent. Voor een krediet van 40.000 euro op 5 jaar zou dat leiden naar 60 maandelijkse afbetalingen van 704,23 euro. Na die periode zou je dan bovenop je geleend kapitaal van 40.000 euro nog 2.253,91 intresten hebben betaald. Hier kan je simuleren hoeveel jij zou moeten afbetalen met een hypothecaire lening .

Let wel: een hypothecaire lening moet worden opgenomen in een akte die door een notaris wordt opgesteld. Dat brengt extra kosten met zich mee. Die kosten zijn in de huidige omstandigheden groter dan het voordeel van de lagere intresten.