Hoeveel kan je besparen op je gas-en elektriciteitsfactuur door meer naar kantoor te gaan?

Spaargids.be Medirect en Aion Bank verlagen hun spaarrente fors: bij welke bank krijg je nu het meeste voor je spaargeld?

Twee banken die de voorbije maanden nog hoge rentes boden op een spaarrekening trekken hun staart nu in. Bij MeDirect zakte de rente op het Maandsparen Max van 0,50 procent naar 0,30 procent. Op de rekening kan ook maar 500 euro per maand meer worden gespaard in plaats van 5.000 euro tot nog toe. En bij Aion Bank daalde de rente op de Extended-rekening tot 0,20 procent. In oktober vorig jaar bedroeg ze nog 1,00 procent. Spaargids.be licht toe.

3 maart