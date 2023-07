Hoeveel houd jij netto over van je brutoloon? Deze elementen maken het verschil

JobatWie zijn of haar loonbrief één dezer dagen onder de loep neemt, ziet in eerste instantie een mooi (bruto)bedrag staan. Groot is echter de teleurstelling als je ogen iets verder naar beneden glijden. Wat onderaan je loonstrookje als nettoloon rest - en dus op je rekening belandt - is een pak minder. Jobat.be schetst welke factoren dit verschil veroorzaken.

Sociale zekerheid

Van je brutoloon gaat er in de eerste plaats een bedrag voor de sociale zekerheid af, de zogenaamde RSZ-bijdrage. Deze bijdragen worden onder andere gebruikt voor kinderbijslagen en vervangingsinkomens bij ziekte, werkloosheid en pensioen. Hoeveel je moet bijdragen, hangt ervan af of je in de privé- of publieke sector werkt. Voor werknemers in de privésector is de RSZ-bijdrage 13,07 procent van het brutoloon.

De RSZ-afhouding voor arbeiders en kunstenaars wordt berekend op 108 procent van het brutoloon, omdat zij hun enkel vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ontvangen en dus niet van de werkgever.

In de openbare sector liggen de RSZ-bijdragen vaak veel lager. Dat komt omdat sommige sociale voordelen er niet door de sociale zekerheid worden gedragen, maar de werkgever zelf toch beslist om die aan zijn of haar personeelsleden toe te kennen.

Opgelet: Er bestaan tevens bijdrageverminderingen, ook wel de werkbonus genoemd. Die werkbonus heeft tot doel werknemers met een laag inkomen een hoger nettoloon te garanderen. Zij houden op het eind van de maand dus meer over, zonder dat het brutoloon wordt verhoogd.



Bedrijfsvoorheffing

Na de aftrek van RSZ en de eventuele optelling van loonelementen die vrijgesteld zijn van RSZ (denk maar aan het privégebruik van de bedrijfswagen), krijg je je belastbaar loon te zien. Vervolgens is de fiscus aan zet. De belastinginhouding gebeurt in de vorm van bedrijfsvoorheffing.

Bij je jaarlijkse belastingaangifte volgt een correcte berekening, waardoor je mogelijk nog een deel van je loon terugziet als je te veel betaalde, of nog iets moet opleggen omdat je te weinig bedrijfsvoorheffing betaalde.



Het percentage bedrijfsvoorheffing ligt globaal genomen tussen de 11 en 30 procent. Vooral mensen met een hoger loon betalen verhoudingsgewijs meer belastingen, waarbij de overheid met een schijvensysteem werkt. Daarmee wil de overheid vermijden dat er een te grote kloof ontstaat tussen hoge en lage inkomens.

Wie veel verdient, staat ook meer af van zijn dubbel vakantiegeld, dat al zwaarder belast wordt dan het normale loon.

Gezinssituatie

De hoogte van je belastingen wordt ook bepaald door je gezinssituatie en burgerlijke staat. Wie kinderen ten laste heeft, houdt netto meer over. Er is ook een verschil tussen wie getrouwd of samenwonend is en wie als alleenstaande door het leven gaat. Het jaarlijkse gezinsinkomen telt eveneens voor de berekening van de bijzondere sociale bijdrage.

Om relatief gezien wat meer te kunnen overhouden van je werkprestaties, zijn de extralegale voordelen in het leven geroepen. Een groepsverzekering, maaltijdcheques, een laptop of bedrijfswagen zijn fiscaal gunstig. Vaak zijn ze vrijgesteld van RSZ-bijdrage en/of betaal je er minder belastingen op. Dat maakt ze ook interessanter dan een brutoloonsverhoging, waarbij je in een hogere loonschijf kunt belanden.

