Hoeveel geld kan je besparen door een milieuvriendelijke auto te kopen?

CO2-uitstoot

De belangrijkste bron van luchtverontreiniging in Vlaanderen is transport, goed voor ongeveer 60 procent van de totale uitstoot. Personenwagens veroorzaken meer dan de helft van die uitstoot. Nieuwe wagens zijn dan wel milieuvriendelijker, we rijden met z’n allen nog altijd te veel kilometers, meer dan 62 miljoen per jaar. De Vlaamse Milieumaatschappij wil dit tegen 2030 te verminderen naar 51,6 miljoen per jaar. Nieuwe wagens mogen tegenwoordig maximum gemiddeld 95g CO2 per kilometer uitstoten. Tussen 2025 en 2029 moet de uitstoot dalen met 15 procent en in 2030 zullen auto’s maximum gemiddeld 60g CO2 per kilometer mogen uitstoten, een daling met maar liefst 37,5 procent.