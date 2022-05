Hoeveel geld heb je best op je spaarboekje staan?

Spaargids.beOns spaargedrag heeft weer zijn vertrouwde niveau bereikt. Een gemiddeld Belgisch gezin slaagde er in het laatste kwartaal van 2021 in om 12,5 procent van zijn inkomen te sparen. In volle coronacrisis was de spaarquote – het percentage van het inkomen dat mensen sparen – wat op hol geslagen. Nu bevindt dat percentage zich weer op het niveau van vóór corona. Maar wat doe je best met dat geld? Zoveel laat je best aan de kant volgens Spaargids.be .

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekende ze, de Nationale Bank van België publiceerde ze: de cijfers van de laatste drie maanden van 2021 over het spaargedrag van de Belgische gezinnen. Een gemiddeld gezin spaarde in het laatste kwartaal van vorig jaar 12,5 procent van zijn inkomen. Daarmee is de spaarquote gezakt naar het niveau van vóór Covid-19, eind 2019. Toen bedroeg de Belgische spaarquote 12,3 procent.

Volgens Statbel verdiende een Belg in 2019 bruto gemiddeld 3.758 euro. Omgerekend is dat ongeveer 2.328 euro netto. Als we uitgaan van een gezin met twee kostverdieners, bedraagt het gezamenlijke inkomen dan iets meer dan 4.656 euro netto. Het spaarquote van dat gemiddelde gezin – 12,5 procent dus – bedraagt zo maandelijks 582 euro. Voor een gezin met één kostwinner en een gemiddeld netto-inkomen van 2.328 euro, bedraagt het maandelijks gespaarde bedrag 291 euro.

Spaarbuffer

Wat kan je het beste doen met het geld dat je maandelijks aan de kant zet? Misschien heb je plannen waarvoor je spaart: van renovatiewerken aan je huis, tot een verre reis of de aankoop van een elektrische wagen. Wellicht denk je ook aan je spaarbuffer. Hoeveel houd je best achter de hand, zodat je jouw reserve in noodgevallen snel kan aanspreken? Dat moeten we gezin per gezin uitvissen. Of beter gezegd: inkomen per inkomen.

Het makkelijkst is de vuistregel die stipuleert dat een bedrag van zes tot twaalf nettomaandlonen een ideale spaarbuffer vormt. Als je 2.300 euro netto per maand verdient, dan moet je mikken op een vast spaarpotje van minstens 13.800 euro tot 27.600 euro. Heb je een nettomaandloon van 4.700 euro, dan zou je volgens datzelfde principe over minstens 28.200 tot 56.400 euro spaarbuffer moeten beschikken. De reden dat de spaarbuffer in het eerste voorbeeld maar de helft bedraagt van het tweede, heeft alles met je levensstandaard te maken. Heb je een hogere levensstandaard, dan groeien ook je kosten doorgaans mee, waardoor een grotere spaarbuffer aangewezen is.

Een andere manier om je ideale spaarbuffer te bereken, gebeurt op basis van je uitgaven. In dat geval houd je rekening met zes tot twaalf keer je maandelijks terugkerende uitgaven, zoals voeding, internet en telefonie, energie, huur en leningen. Vergeet daarbij ook niet de jaarlijks terugkerende betalingen, onder meer voor belastingen en verzekeringen.

Let op: Te veel geld sparen is niet aangeraden. Dit is waarom je best geen 100.000 euro op je spaarrekening laat staan.

Rendement spaargeld

Sparen doet de Belg nog altijd bij voorkeur op een spaarrekening. Wie niet tevreden is met het minimumrendement dat de meeste banken kiezen, doet er goed aan de vergelijking te maken. Er zijn banken die een hogere opbrengt aanbieden, ook al blijft dat in het licht van de hoge inflatie relatief. Bekijk hier welke spaarboekjes vandaag het meeste opbrengen.

Heb je meer middelen dan je spaarbuffer vereist? Dan zijn er andere mogelijkheden om meer rendement te behalen, zoals investeren in beleggingsfondsen. Bekijk hier het fondsenaanbod per bank.

Lees ook op Spaargids.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.