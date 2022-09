Hoeveel energie verbruiken onze elektrische toestellen? En waar kan je het meest op besparen? Energie-experte geeft advies

Opladen met zonnepane­len en die stroom gebruiken in de daluren: “Vanaf nu kan je jouw elektri­sche auto als thuisbatte­rij gebruiken”

Eindelijk is de eerste laadpaal gehomologeerd waarmee een particulier zijn elektrische wagen als extra krachtige thuisbatterij kan gebruiken. Zo kan je niet alleen zonnepanelen optimaal inzetten, maar ook stroom op het werk opladen en thuis verbruiken, mits je baas dat toelaat en je over de juiste technologie beschikt. Aan Tim Briers van Watt’s Next, dat zo’n laadpalen installeert, vragen we hoe dat werkt en hoeveel het kost. “Met 5.000 Watt kan je al wel een en ander van elektriciteit voorzien, doorgaans is dat zelfs voldoende voor een gemiddeld gezin.”

7 september