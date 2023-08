Hoeveel Belgen betalen eigenlijk nog cash? Hoe vaak en voor welke aankopen precies?

Spaargids.beDigitaal of elektronisch betalen: het gaat toch o zo makkelijk en snel. Zodanig zelfs, dat veel Belgen tegenwoordig amper cash op zak hebben. Hoeveel betalen we nog contant? Waarvoor dan? En als we niet meer met munten en biljetten de rekening vereffenen, waarmee dan wel? Spaargids.be zoekt het uit.

Hoe vaak betalen we cash?

Soms zou je denken: cash is iets van het verleden. Maar dan zien we de commotie die ontstaat wanneer er geldautomaten uit het Belgische straatbeeld verdwijnen, en besef je: contant geld is toch nog de wereld niet uit.

Over het algemeen neemt het gebruik van cash al jaren af in ons land. Voor de coronapandemie gaf 72% van de Belgen aan in een bepaalde week aankopen cash betaald te hebben. In 2022 bleek dit percentage 59% te bedragen. Vandaag, in 2023, hebben de Belgen daarnaast ‘nog maar’ gemiddeld 56 euro cash op zak, tegenover 61 euro voor de coronacrisis. Dat alles blijkt uit de Digital Payments Barometer, een studie uitgevoerd door de VUB voor onder andere Febelfin.



Wanneer gebruiken we cash geld?

In België het vaakst op de markt (70%), maar ook op café (55%) en bij de dokter (48%), aldus een studie van iVOX uit december 2021, uitgevoerd voor Batopin, het initiatief waarmee de grootbanken een nieuw netwerk van geldautomaten uitrollen. Volgens de Europese Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro Area halen Europeanen nog cash boven voor 61% van alle dagelijkse supermarktaankopen, 68% van alle restaurantrekeningen en 51% van alle betalingen in tankstations.

Waarom betalen we nog cash?

Vooral omdat je er - volgens de bevraagden van dit Europese onderzoek alleszins - bewuster mee betaalt, aangezien het betaalmiddel anoniem is én omdat je er erg direct mee de rekening vereffent. 64% van de Belgen vindt het ook nog altijd redelijk tot erg belangrijk om cash te kunnen betalen. Maar uiteindelijk verkiest nog slechts 19% van de Belgen cash als betaalmiddel, aldus de Europese studie.



Hoe betalen we dan wel?

Wel, het hoeft niet te verwonderen dat we heel veel met de kaart vereffenen. Gemiddeld betalen Belgen twee keer vaker elektronisch in de fysieke winkel dan cash. En contactloos is daarbij dé standaard geworden. Meer zelfs: 4 op de 5 Belgen betaalt in 2023 contactloos, volgens de Digital Payments Barometer, terwijl we dat voor 2020 maar zelden deden. 38% van de bevraagde Belgen betaalt zelfs het liefst contactloos met de kaart.

Waarom betalen we zo graag met de kaart?

Wel, dé reden bij uitstek is zeker dat je dan niet zoveel cash op zoek moet hebben, blijkt uit de Europese studie. Maar met de kaart betalen is volgens de bevraagden ook sneller, makkelijker en veiliger.

Online betalen Belgen het meest met de debetkaart, ongeacht het bedrag van de aankoop. Kleinere bedragen (< 25 euro) vereffenen we in 2023 online vaker met onze bankapplicatie (23% tegenover 19% in 2022). Voor duurdere aankopen (> 50 euro) halen we ook regelmatig onze kredietkaart boven.



En wat met mobiel betalen?

Ook het aantal mobiele betalingen in de fysieke winkel neemt toe. In 2023 betaalt 44% van de Belgen via QR-codes of connected objects zoals een smartphone of -watch, tegenover 40% in 2022. 44% zegt ook vertrouwd te zijn met mobiel betalen via een QR-code. Misschien niet helemaal verwonderlijk, tot slot: dergelijke mobiele betaalmethodes zijn vooral populair bij jongeren.

