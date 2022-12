Hoeveel bedraagt het gemiddelde hypothecair kredietbedrag? En hoe haal je het maximale uit je geld?

Spaargids.beVoor de consument, die jarenlang kon rekenen op een zeer lage rente, is in de tweede helft van 2022 een nieuwe realiteit ontstaan. Niet alleen het dagelijkse leven werd duurder, maar ook een nieuwe hypothecaire lening. Dat blijkt uit data van adviesbureau hypotheek.winkel, die Spaargids.be kon inkijken.

Fikse daling in derde kwartaal

“Sinds juli 2022 zien we een merkbare daling in het gemiddelde kredietbedrag van onze klanten. In mei en juni kwamen we nog uit boven de 249.000 euro, in juli ging dat naar 233.000, in oktober kregen we een fikse daling tot 220.000 en in november zette de tendens zich voort, met alweer een daling naar 216.516 euro.

Het gemiddelde kredietbedrag voor heel het jaar bedraagt – door de hogere cijfers van de eerste jaarhelft – nog altijd 239.716 euro, maar een dalende tendens is duidelijk ingezet”, stelt David Geerts, CEO van hypotheek.winkel.

Wil jij een woning kopen? Bekijk hier de woonleningen met de laagste vaste rentetarieven.

Lenen wordt duurder

Wat is daarvoor de verklaring? Die ligt zeker en vast voor een groot stuk bij de stijgende inflatie, waardoor ook de hypothecaire rentes flink de lucht in zijn gegaan. Volgens Stabel.be steeg de inflatie in oktober van 11,27 procent naar 12,27 procent. Ze bereikt daarmee het hoogste niveau sinds juni 1975.

De hoge inflatie deze maand is, zoals in de voorbije maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie levert een bijdrage van niet minder dan 5,95 procentpunt aan het totaal. Het gevolg: meer dan een verdubbeling van de hypothecaire rente.



Is dit een goed moment om een woning te kopen? “Een dag wachten met het aangaan van een lening kan een verschil maken van 80 euro per maand.”

Remmend effect op de prijzen

De economische situatie tast niet alleen de koopkracht aan, maar zorgt ook voor een remmend effect op de woningprijzen. Want niet alleen de hogere rente, maar ook de duurdere energie beperkt de ruimte van de huishoudens om te lenen, wat doorsijpelt in de woningprijzen. De toegenomen onzekerheid die met de energiecrisis gepaard gaat, zorgt er verder voor dat sommige huishoudens een meer afwachtende houding aannemen bij hun beslissing om een woning te kopen of te bouwen.

Hoe groot de afkoeling precies zal zijn, is nog moeilijk te voorspellen, aangezien dit afhankelijk is van de omvang van de rentestijgingen. KBC Economics gaat er alvast van uit dat de prijsdynamiek van Belgische woningen de komende kwartalen verder zal vertragen. Maar dat er nu al een effect is op de gemiddelde kredietbedragen is duidelijk.

Twee handige tips voor potentiële leners

Tip 1: start bij het maandelijkse aflossingsbedrag

Bij de klanten van hypotheek.winkel blijft de stijgende rente in elk geval een hot topic. Voor hen geldt het advies: kijk in de eerste plaats naar je maandelijkse aflossingsbedrag. “Hoeveel is haalbaar voor de gezinsportefeuille? En vergeet ook de flexibele oplossingen niet. Bijvoorbeeld: bij stijgende rente kan je er met het accordeonprincipe voor opteren om niet de maandlast te laten stijgen, maar de duurtijd van je krediet te verlengen met bijvoorbeeld twee of vijf jaar”, stelt Geerts.

Tip 2: hou rekening met kost energetische renovatie

De consument die zich echt goed informeert, kijkt echter niet alleen naar de maandlast van het krediet, maar houdt van bij het begin rekening met verbouwingen om het pand energievriendelijk te maken. Vanaf volgend jaar is het bijvoorbeeld verplicht om (bij nieuwe aankopen) werken uit te voeren om binnen de 5 jaar het energielabel D te halen.

Het Belgisch Financieel Forum (BFF) publiceerde onlangs een rapport dat een huis met energielabel F nu al 22 procent goedkoper van de hand gaat dan een vergelijkbaar pand met label B. Dat onderzoek houdt nog niet eens rekening met de energiecrisis van 2022, dus reken maar dat het prijsverschil nog groter zal worden in de toekomst. Met andere woorden: wie een slecht geïsoleerd huis probeert te verkopen, zal ofwel eerst moeten renoveren, ofwel de prijs wat moeten laten zakken. Want verbouwen kost geld... veel geld. Kopers houden daar best rekening mee bij het bepalen van hun budget.



Lenen voor energiebesparende werken: doe je dat best bij de bank of bij de overheid?

Conclusie

“Wij merken dat de consument advies nodig heeft om het volledige plaatje te blijven overzien in deze veranderende marktomstandigheden. Woondromen realiseren is uiteraard nog steeds mogelijk, maar vergelijken en zich goed informeren is belangrijker dan ooit”, concludeert Geerts.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.