Hoeveel aandelen heb je nodig voor een gespreide beleggingsportefeuille? Cédric Proost: “Je hoeft niet tot in het oneindige te spreiden”

De Belgische belegger is pessimistisch over de huidige en nabije economische situatie. Hoe kan spreiding helpen om je portefeuille daartegen te beschermen? Hoeveel aandelen zitten er in een gezonde portefeuille? En welke spreidingregels zijn er nog? Jonge belegger Cédric Proost van onze podcastreeks De beurs van Charlotte en Cédric vertelt hoe hij te werk gaat.

Hoe stel je een goed gespreide beleggingsportefeuille samen? Beluister de 8ste aflevering van De Beurs van Charlotte en Cédric. Elke donderdag om 12 uur verschijnt er een nieuwe aflevering, alle vorige afleveringen vind je hier terug.

Volgens de bekende Modern Portfolio Theory (MTF) heb je minimaal twintig aandelen nodig voor een goede balans tussen risico en rendement. In zijn boek ‘Verdubbel je geld in vijf jaar’ stelt auteur Sam Hollanders dan weer dat je bij het spreiden over acht aandelen het risico van een individueel aandeel al met 80 procent verlaagt. Bij zestien is dat 93 procent. In de persoonlijke portefeuille van Cédric Proost zitten momenteel twaalf bedrijven. “Ik zit nog in de opbouwfase van mijn portefeuille en werk toe naar een ideale hoeveelheid van vijftien à twintig verschillende aandelen”, schetst hij.

Quote Eén belegging in je portefeuil­le zou toch niet meer dan tien procent van de totale waarde mogen uitmaken. Cédric Proost

“Het is daarvoor wachten op de juiste opportuniteiten. Hoe meer aandelen je hebt, hoe beter je spreiding sowieso wordt. Het is wel zo dat je risico heel hard daalt van één naar twee aandelen en van twee naar drie. Vanaf vijftien à twintig komt het kantelpunt, waarbij een extra aandeel niet meer zoveel extra risico beperkt. Naar 25 of 30 gaan, is dus niet zozeer de moeite. Je hoeft niet tot in het oneindige te spreiden. Maar wanneer je slechts één aandeel koopt, loop je een groot risico. Stel dat je bedrijf het plots heel slecht doet, of het gaat failliet, dan ben je veel geld kwijt”, weet onze jonge belegger.

Kleinere portefeuille

Voor hun portefeuilles in onze podcastreeks kregen Cédric en Charlotte elk 10.000 euro ter beschikking. “Met dat bedrag is het moeilijker om over pakweg twintig verschillende aandelen te spreiden”, meent Cédric. “Toch heb ik dat zoveel mogelijk geprobeerd, met negen verschillende aandelen, twee ETF’s, wat goud en crypto. Beleggers met een wat kleinere portefeuille mikken toch best nog altijd op minstens tien verschillende aandelen. Je kan de cash die je wil investeren het best delen door tien en zo verspreiden over verschillende bedrijven of trackers. Eén belegging in je portefeuille zou toch niet meer dan tien procent van de totale waarde mogen uitmaken.”

Het woord ETF of tracker is al enkele keren gevallen. Met de aankoop van zo’n fonds beleg je met één investering automatisch in tientallen of honderden bedrijven tegelijk. “Je kan bijvoorbeeld een All-World ETF kopen. Die moet je dan niet opvolgen zoals een specifiek aandeel en je belegt meteen in verschillende bedrijven, sectoren én regio’s”, zegt Cédric. “Je kan dat eventueel aanvullen met een thematische ETF waarin je gelooft, of tracker met louter Amerikaanse of Europese bedrijven. Die zijn dan natuurlijk minder gespreid en de koers is dan sterk afhankelijk van één sector of regio.”

Quote Sectoren gaan vaak hand in hand, los van hun locatie. Het is nuttiger om in Amerikaan­se technolo­gie en mobiliteit te beleggen dan in Chinese en Amerikaan­se technolo­gie. Cédric Proost

Sectoren

“De spreiding in sectoren is wel echt belangrijk”, benadrukt de jonge belegger. “Technologie is populair onder jongeren, maar probeer ook eens wat andere sectoren te leren kennen. Ik heb al vaak gelezen dat spreiding over verschillende markten minder effect heeft dan spreiding over verschillende sectoren. Het is bijvoorbeeld nuttiger om in Amerikaanse technologie en mobiliteit te beleggen dan in Chinese en Amerikaanse technologie. Sectoren gaan vaak hand in hand, los van hun locatie.”

Spreiden doen we dus qua aantal, regio en sector. “Maar ook spreiden in de tijd is cruciaal. Niet al je aankopen in één keer doen, verlaagt het risico dat je op een piek zou kopen”, vult Cédric aan. “En ook het beleggingsproduct is belangrijk in dit verhaal. In de wedstrijd tussen Charlotte en mezelf zal het er volgens mij op aankomen waarin we precies hebben geïnvesteerd. Charlotte zit veel meer in crypto. Dat heeft het de afgelopen periode heel slecht gedaan. Sta er als belegger dus bij stil: je kunt beleggen in aandelen, ETF’s, crypto of goud maar ook een fonds bij de bank zorgt voor nog meer spreiding.”

En gelden er tot slot andere regels in deze moeilijke economische tijden, waarbij een recessie om de hoek loert? “Ik hoorde Paul D’Hoore zeggen: ‘een goed opgebouwde portefeuille is in principe bestand tegen een recessie, en eigenlijk om het even welk tijdperk’. Je zou nu kunnen redeneren: ik koop wat meer bankaandelen omdat zij grotere marges zullen halen met de hogere rente. Maar eigenlijk houdt de markt daar al rekening mee. Je moet zo’n aandeel dus op voorhand al hebben gekocht, om er dan nu de vruchten van te plukken. Daarom moet je altijd in zoveel mogelijk verschillende sectoren zitten, zodat je steeds ook de moeilijke periodes doorkomt”, besluit Cédric.

