Hoelang zullen de voedselprijzen nog stijgen?

Gasprijs loopt verder op door stakingen bij Franse lng-terminals

De Europese gasprijs is woensdag verder opgelopen, na een forse daling begin vorige week. De opmars volgt op de blokkades van de terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Frankrijk door de stakingen in het land. Ook de verwachting voor koudere weersomstandigheden in grote delen van Europa in de komende week drijft de prijs van de brandstof op.