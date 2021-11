Hoelang moet je nog blijven werken wanneer je je ontslag gegeven hebt?

De duur van een opzegtermijn hangt in eerste instantie af van wie het ontslag heeft ingediend. De opzegtermijn is (ongeveer) dubbel zo lang bij een ontslag door de werkgever in vergelijking met een ontslag dat door de werknemer wordt ingediend. Wij beperken ons in dit artikel tot de tweede groep.

Hoelang je na je eigen ontslag nog verder moet werken, hangt vervolgens af van de startdatum van je arbeidscontract. De berekening van de opzegtermijn is namelijk veranderd sinds de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014, dat arbeiders en bedienden gelijkstelt. Sinds die datum hangt die termijn af van je anciënniteit voor en na die datum. De twee opties op een rij:

Je arbeidscontract ging in na 1 januari 2014:

• Een handig overzicht van de opzegtermijnen voor wie na 1 januari 2014 in dienst kwam, vind je in deze tabel:

• Voor wie zelf opstapt en 8 jaar anciënniteit of meer heeft opgebouwd, blijft de opzegtermijn geplafonneerd op 13 weken.

• Vanaf het 6de jaar tot het 20ste jaar anciënniteit verandert de berekening voor de opzegtermijn. Die neemt telkens met 3 weken per jaar toe.

• Vanaf het 21ste jaar anciënniteit verandert de situatie opnieuw. Dan moet de werkgever rekenen op 1 week extra opzegtermijn per jaar.

Je was al aan het werk voor 1 januari 2014:

Voor het eenheidsstatuut inging, was de duur van je opzegtermijn afhankelijk van je statuut en je bruto jaarloon. De rechten die je had opgebouwd, als arbeider of als bediende, gaan daarbij niet verloren. Je draagt die mee. Vanaf 1 januari 2014 worden de nieuwe opzegtermijnen erbij opgeteld.

Wat betekent dit voor jou? Bereken hier je eigen opzegtermijn.

Wat met je vakantiedagen en recup?

Heb je nog vakantiedagen staan? Wanneer je zelf ontslag neemt, blijft de opzegtermijn gewoon verder lopen. Als je bijvoorbeeld inhaalrust of cao-vakantiedagen opneemt tijdens de opzegtermijn, dan wordt de termijn niet verlengd. Als je die dagen niet opneemt, ontvang je loon voor de niet-opgenomen dagen vakantie. Je cao-vakantiedagen neem je het best zoveel mogelijk op voor het einde van je opzegtermijn. In veel sectoren vervallen ze immers automatisch bij het einde van het contract of de opzegtermijn.

In bepaalde gevallen willen werkgevers de samenwerking met een werknemer die vertrekt onmiddellijk verbreken of slechts een deel van de opzegtermijn naleven. In dat geval moet de werkgever een ontslagvergoeding uitbetalen. Die ‘gouden handdruk’ komt overeen met je loon plus vakantiegeld, eindejaarspremie en extralegale voordelen die je tijdens de opzegperiode zou ontvangen.

