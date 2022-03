Hoelang moet je bij je eerste werkgever blijven?

JobatWie na de schoolcarrière een eerste job heeft bemachtigd, denkt vaak al snel een stapje verder: hoelang wil ik deze eerste uitdaging ook effectief doen? Maar wat is het ‘normale’ tempo om naar een tweede baan over te stappen? Wanneer weet je dat het tijd is om de switch te maken? En hoe vermijd je dat je te snel springt en als jobhopper wordt aanzien? Jobat.be geeft advies.

Uit een recente studie van de Vlerick Business School blijkt dat de meeste jongeren ervan overtuigd zijn dat hun eerste werkgever een opstap is naar een betere baan, in plaats van een veilige en duurzame plek: 60 procent ziet z'n toekomst niet bij de eerste werkgever. Daarvan ziet 46 procent zichzelf zelfs amper 1 tot 3 jaar bij een eerste werkgever blijven. De eerste echte baan - die verder gaat dan een vakantiejob of stage – voelt dus voor velen aan als basis voor de verdere carrière.

Minstens 1 jaar

Veel werkexperts zien een jaar als de minimale verblijfsduur op een eerste baan, tenzij je onder je niveau aangeworven wordt. Dan moet je de kans om je te verbeteren zeker niet laten liggen. Op een eerste job leer je vooral wat het betekent om ergens werknemer te zijn, in al zijn facetten. Je leert bij over je vakgebied, over samenwerken, over de bedrijfswereld én over hoe je zelf in het werkleven staat.

Beginnen aan de top doet quasi niemand, dus moet je je tijd nemen om te leren. Verwacht ook niet meteen een goedgevuld loonbriefje. Zeker op je eerste job is je ervaring heel belangrijk. Die kun je tenslotte later voorleggen om zo tot betere loonvoorwaarden te komen.

Lees ook: 5 redenen waarom je regelmatig van job moet veranderen

Veel langer

Je hoeft tegelijk geen jaren op je eerste job te blijven om een solide basis voor je verdere professionele loopbaan uit te bouwen. Er zijn verschillende signalen die aantonen dat het tijd is om nieuwe horizonten op te zoeken. Beantwoord 3 eenvoudige vragen. Hellen de antwoorden erop overwegend naar de nee-zijde? Dan weet je waar je aan toe bent.

• Ben ik tevreden met mijn baan? Is dat het geval en is ook je werkgever tevreden? Dan hoef je niet te veranderen, enkel en alleen omdat je al enkele jaren op dezelfde plek werkt. Geluk is de basis van een goede job. Maar voel je je ongelukkig? Wacht dan niet te lang met je zoektocht naar een nieuwe job.

• Is mijn werk uitdagend? Als je onderaan de ladder start, kan het takenpakket soms eenzijdig en eenvoudig zijn. Voel je dat je al maanden niets meer hebt bijgeleerd en ook geen uitzicht hebt op een uitdagender takenpakket waarmee je jezelf kan ontplooien? Dan moet je het wellicht elders zoeken.

• Krijg ik erkenning voor mijn werk? Erkenning heeft een positieve impact op je prestaties. Mensen hebben een fundamentele drang naar appreciatie. Tegelijk is wie zich ondergewaardeerd voelt niet gemotiveerd.

Goede match? Blijf dan langer

Let wel: als je een goede match hebt gevonden, of een sterk carrièrepad ziet bij je eerste werkgever, voel je dan zeker vrij om toch langer dan pakweg een jaar te blijven. Er zijn mensen die zelfs hun hele leven lang bij dezelfde werkgever blijven. Daar schuilen onder meer de troeven zekerheid, vertrouwen, appreciatie en ownership achter. Er is niets mis met houden van een vertrouwde omgeving en eventueel op andere vlakken in het leven wat meer avontuur aan te brengen.

Tot slot nog iets over de ietwat bedenkelijke reputatie van het jobhoppen. De stelregel is: als je bij je eerste werkgever vertrekt voordat het jaar om is, blijf dan zeker een jaar op je tweede job. Anders zullen rekruteerders een patroon van jobhoppen in je cv herkennen. Dat is voor veel potentiële latere werkgevers een rode vlag om je aan te werven. Ben je de afgelopen jaren wel regelmatig van job veranderd? Lees hier wat je best wél en niet op je cv vermeldt als jobhopper.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op jobat.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.