Hoelang kan je zeker zijn van een ‘vaste’ prijs voor energie? En wat met een variabel tarief of contract voor onbepaalde duur?

Hoe ‘tariefzeker’ zijn contracten van bepaalde duur?

Bij een variabel tarief is het plaatje complexer. De energieleverancier hanteert een formule die hij gedurende de looptijd niet wijzigt. Die formule volgt wel een bepaalde index, zoals de groothandelsbeurs Belpex voor stroom of TTF voor aardgas. Op maandelijkse of driemaandelijkse basis integreert de leverancier de actuele indexwaarden in zijn tariefformule. Zijn de marktprijzen gestegen, dan zal ook jouw energieprijs de hoogte ingaan. Hetzelfde geldt uiteraard in omgekeerde richting. Je hebt bij een variabel tarief dus altijd zekerheid over de gebruikte formule, maar niet over de uiteindelijke prijs per kilowattuur.