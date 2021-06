Hoe zorg je ervoor dat je zonnepanelen meer opbrengen?

Wie over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, geniet niet langer van de terugdraaiende teller. Je betaalt dan voor de stroom die je verbruikt wanneer je zonnepanelen geen of onvoldoende stroom opwekken. In de plaats ontvang je een zogenaamde terugleveringvergoeding – ook bekend als het injectietarief – voor elk kilowattuur energie dat je op het net injecteert en dus niet meteen verbruikt.

Waarom verbruik je best zoveel mogelijk van je eigen stroom?

Voor de stroom die je verbruikt, betaal je tussen 21,0 en 28,61 eurocent per kilowattuur (kWh). Voor de overtollig opgewekte stroom die je aan je energieleverancier verkoopt ontvang je tussen 3,0 en 5,8 eurocent kWh. Dat verklaart dus meteen waarom je er alle belang bij hebt zelf zoveel mogelijk van je eigen stroom te verbruiken.

Hoe pak je dat aan?

1) Meten is weten

Om je zelfverbruik op te krikken, moet je weten wanneer je zonnepanelen de meeste stroom produceren. Als algemene vuistregel geldt dat je tussen 11 en 15 uur de hoogste opbrengst optekent. Maar het kan nog exacter. De stroomvoorspeller van de Vlaamse overheid schat per gemeente en per uur in welke totale hoeveelheid energie zonnepanelen er zullen produceren. De website analyseert zowel de huidige als de volgende dag, waardoor je op een grijze dag bijvoorbeeld kunt beslissen om pas de volgende dag je was te doen.

Het is verder ook mogelijk om op je digitale meter (gratis of betalende) online apps aan te sluiten die inzicht geven in je verbruikte en opgewekte stroom. De website www.maakjemeterslim.be bundelt ze in een handig overzicht.

2) Laat je huishoudapparaten overdag werken

Die tip lijkt meer evident voor wie thuis werkt. Wie overdag niet thuis is, kan een beroep doen op een programmeerfunctie om de toestellen uitgesteld in te schakelen. Al raden brandpreventieadviseurs aan om apparaten enkel te laten werken wanneer er iemand thuis is.

3) Verwarm je water overdag

Met een timer beslis je zelf wanneer je elektrische boiler of warmtepomp het water verwarmt. Dat warme water bevindt zich in een warmwatervat of een buffervat, om het later op de dag te gebruiken voor (vloer)verwarming of voor een bad en douche.

4) Combinatie met thuisbatterij

Een thuisbatterij slaat je opgewekte stroom op en opent de weg naar een hoger zelfverbruik. Wanneer je op een later tijdstip elektriciteit verbruikt, doen je toestellen eerst een beroep op stroom uit de thuisbatterij en pas daarna op energie van het stroomnet. Aan een thuisbatterij hangt wel nog altijd een stevig kostenplaatje vast. Lees hier hoelang het duurt om een thuisbatterij terug te verdienen.

5) Combinatie met elektrische wagen

De prijs vormt vaak nog het struikelblok voor de aankoop van een elektrische wagen. Wanneer je je wagen oplaadt op het moment dat je zonnepanelen energie produceren, betaal je geen verbruikskosten en druk je de totale investeringskosten van een elektrische auto. In de toekomst moeten slimme systemen het mogelijk maken om de batterij automatisch op te laden wanneer de energieproductie het gunstigste is.

Kies voor de laagste prijzen

Zelfs met een thuisbatterij schatten experts het zelfverbruik op maximaal 75%. Dat betekent dat je nog altijd een deel stroom van het net zult moeten afnemen. Wie niet over een thuisbatterij beschikt, moet bij de keuze van zijn energieleverancier zowel de verbruikskosten meenemen als de vergoeding die hij ontvangt voor zijn overtollige stroom. Bij een gemiddeld verbruik loopt het verschil tussen het goedkoopste en het duurste contract op de energiemarkt op tot meer dan 30%. Ga dus zeker na of jouw energiecontract wel het goedkoopste van de markt is.

