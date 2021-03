Hoe zit het met je autoverzekering als je een ongeval hebt gehad?

De regel lijkt eenvoudig: de verzekeraar verlaagt je premie wanneer je geen schadegeval hebt gehad, en verhoogt ze na een schadegeval in fout. Maar is het wel zo simpel? Independer.be legt het je uit.

Het bonus-malussysteem

Alles hangt af van het bonus-malussysteem dat je verzekeraar hanteert. Vóór 1 januari 2004 was de bonus-malusberekening wettelijk vastgelegd en daardoor heel transparant. Iedere verzekeraar gebruikte dezelfde formule, waardoor de beloning of bestraffing bij elke verzekeringsmaatschappij dezelfde was. Tegenwoordig is elke verzekeraar vrij om een eigen werkwijze toe te passen. De algemene voorwaarden van je contract leggen vast hoe de berekening gemaakt wordt. Wel blijft het een systeem dat goede chauffeurs beloont en brokkenpiloten bestraft.

Jaarlijks kijkt de verzekeraar naar het aantal schadegevallen dat je hebt aangegeven. Schade in fout wordt je aangerekend. Heb je geen schadegeval gehad, dan krijg je een korting op je premie (bonus), heb je één of meerdere schadegevallen in fout, dan zal je premie duurder worden (malus). De berekening gebeurt drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. De stijging van je verzekeringspremie na een ongeval is contractueel vastgelegd en geen reden om je contract met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien je, rekening houdend met het aantal schadegevallen, een goedkopere verzekering gevonden hebt, moet je de jaarvervaldag van je polis respecteren. Met andere woorden, je polis opzeggen minstens drie maanden vóór de vervaldag, blijft de regel.

De joker als beloning

Heb je een behoorlijk aantal schadevrije jaren verzameld, dan kan je verzekeraar je hiervoor nog extra belonen. Het toekennen van een ‘joker‘ zorgt ervoor dat, in het geval je toch eens een ongeval veroorzaakt, je deze joker kan inzetten om een verhoging van je autopremie te vermijden. De voorwaarden om een joker te behalen of te verliezen, verschillen per maatschappij. Die voorwaarden veranderen ook geregeld. Zaak is dus om je goed te informeren of jouw joker nog geldt en tegen welke voorwaarden. Een joker kan voor een aantal jaren gelden, soms zelfs levenslang. De verzekeraar kan deze pas herroepen onder strikte voorwaarden. Op die manier hoopt de verzekeraar dat je hem trouw blijft en jij als verzekerde hoeft je niet druk te maken dat je premie de hoogte in gaat na een schadegeval.

Het hebben van een joker wil niet noodzakelijk zeggen dat je er geen baat bij zou hebben om van verzekeraar te veranderen. Wanneer je naar een andere verzekeraar overstapt, moet je hem je attest schadeverleden bezorgen. Op dit attest worden de eventuele schadegevallen vermeld die je gedurende de laatste 5 jaar aan je verzekering hebt aangegeven. Dit attest wordt je bezorgd door je huidige verzekeraar, of kan je zelf aanvragen op car@ttest.be. De informatie op car@ttest.be is niet altijd up to date. Dubbelchecken via je verzekeraar is dus geen slecht idee. Deze schadevrije jaren neem je mee, zodat je nieuwe verzekeraar hiermee rekening kan houden in de offerte voor de nieuwe premie.

