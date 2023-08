Hoe zet je een huurder het makkelijkst uit je woning? “Met deze motieven kan je een huurcontract opzeggen zonder opzegvergoeding te betalen”

Net als 8.210 andere Belgen kochten Nick en Els een flat in Spanje: “Zorg ervoor dat je in zee gaat met Belgische mensen die de vastgoed­markt daar kennen”

Vorig jaar kochten 8.210 Belgen een woning in Spanje. Ook Nick (42) koos samen met zijn vrouw Els (45) voor een appartement op Tenerife. Hij en zijn gezin moeten nog even wachten voor ze écht kunnen genieten, hun appartement wordt in september opgeleverd. Hij vertelt aan HLN hoe hij zijn appartement gevonden heeft, wat hij ervoor betaald heeft én met welke regels en kosten hij rekening moest houden: “Ons appartement was best betaalbaar, al is Tenerife wél duurder dan het vasteland.”