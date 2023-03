Kan je vandaag veel verdienen door een woning te verhuren? Expert waarschuwt voor 9 valkuilen: “De factuur van de verplichte energiere­no­va­tie kan fors zijn”

De huurprijzen stegen vorig jaar met gemiddeld 4,6 procent. Dat is goed nieuws voor wie wil investeren in een opbrengsteigendom. Naar wat voor woningen zijn huurders vandaag op zoek? Hoe vermijd je leegstand of wanbetalers? En hoeveel kost het om een woning te onderhouden? Filip Dewaele, voorzitter van Dewaele Vastgoedgroep, legt uit hoe je onaangename verrassingen vermijdt: “Vraag jezelf af of de woning binnen een paar jaar nog verhuurbaar én verkoopbaar is.”