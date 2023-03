Hoe word je miljonair tegen je pensioen? Onze geldexpert legt uit in wat je dan best investeert

Op brugpensi­oen zoals ACV-baas Leemans, wanneer kan het en wat zijn de voorwaar­den? Werkexpert: “Dit systeem zou niet meer mogen bestaan”

Grote commotie vandaag op sociale media over het feit dat ACV-voorzitter Marc Leemans zichzelf laat ontslaan om met brugpensioen te kunnen. Maar hoe zit dat exact anno 2023 met de regels? Wie heeft er recht op en is het überhaupt wel een goed idee? Onze werkexpert Stijn Baert is alvast niet overtuigd. “Wat mij betreft moeten we het brugpensioen geleidelijk overbrengen naar waar het thuishoort: het museum voor historisch slecht Belgisch beleid.”