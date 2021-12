Hoe winkels en supermarkten smartphonedata gebruiken om u te lokken

Onder meer KBC, de Vlaamse participatiemaatschappij en de serieondernemers Lorenz Bogaert en Toon Coppens, bekend van Netlog en Realo, investeren in totaal 1,1 miljoen euro in de Gentse start-up Accurat. “Met het geld willen we onze producten verder ontwikkelen”, zegt Bart Muskala (40), CEO van Accurat en samen met Steven Van Canneyt in 2018 oprichter van het technologiebedrijf. “We willen onze producten verder ontwikkelen en de stap naar het buitenland zetten. In Nederland zijn we op dit moment al actief aan het prospecteren en in Duitsland staat een eerste samenwerking in de steigers. We willen onze technologie land per land gaan uitrollen in Europa.”