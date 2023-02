Hoe weet je of een bedrijf financieel gezond is? Zo leer je aandelen en bedrijven analyseren: “Als je alle verzamelde kennis samen legt, maak je de beste keuzes”

Beursblunders“Pas als de zee zich terugtrekt, zie je wie er naakt zwemt”, zei superbelegger Warren Buffett, oftewel: de echt goede beleggers onderscheiden zich het meeste wanneer de beurzen slecht presteren. Maar hoe analyseer je aandelen op de juiste manier om een goede keuze te maken? In dit zesde deel van de Beursblunders geeft onze jonge belegger Cédric Proost drie tips om mee aan de slag te gaan. “Bekijk niet alleen hoe de winst of omzet evolueert, maar ook hoeveel dividenden er worden uitgekeerd.”

Je zou ervan schrikken hoe slecht enkele wereldbekende bedrijven erin slagen om hun product echt winstgevend te maken. Een grote omzet alleen is geen eigenschap van een succesvol bedrijf indien het nog altijd verlieslatend is, bijvoorbeeld op zijn verkopen. Zelfs winst is een misleidend cijfer, omdat dat getal dikwijls heel kunstmatig tot stand komt. Of grote investeringen kunnen in een groeifase de winst drukken zodat het bedrijf duur gewaardeerd lijkt, terwijl het een koopje kan zijn wanneer die investeringen ertoe leiden dat de winsten na enkele jaren vermenigvuldigen.

De juiste cijfers analyseren laat je toe een correctere inschatting te maken van de (al dan niet terechte) waardering van een bedrijf. De enige zwakte bij financiële analyse is dat de waardering van bijvoorbeeld groeibedrijven zeer moeilijk is omdat de cijfers vaak snel wisselen. Analyses gebeuren zo goed als altijd op basis van cijfers uit het verleden en vertellen dus weinig over de toekomst.

Quote Analisten zullen in een aandelen­ana­ly­se niet zo vaak gebruik maken van het concept ‘winst’ en ik raad je aan om dat als belegger ook niet té veel te doen.

Analisten zullen in een aandelenanalyse niet zo vaak gebruik maken van het concept ‘winst’ en ik raad je aan om dat als belegger ook niet té veel te doen. De ‘EBIT(DA)’ van een onderneming, ‘Earning Before Intrests & Taxes, (Depreciation & Amortisation)’ ofwel winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen, geven je een waarheidsgetrouwer beeld van de echte prestaties van een bedrijf. Door een verschillende manier van belasten in diverse landen zouden bedrijven in bepaalde landen bijvoorbeeld systematisch beter of slechter presteren indien je enkel naar ‘winst’ kijkt.

Drie stappen voor aandelenanalyse

Aandelenanalyse is een best complex gegeven en voor iedereen vaak een heel verschillend proces. Toch zijn er enkele stappen die je volgens mij niet kunt overslaan. Persoonlijk ga ik als volgt te werk, en ik raad je ook aan om deze stappen te volgen:

Als eerste stap bepaal ik voor mezelf in welke sectoren en regio’s ik wil beleggen. Met een top-down strategie kijk je dus eerst naar het bredere plaatje alvorens je in gaat zoomen. Op die manier krijg je je een betere spreiding in je portefeuille en verlaag je het risico om veel geld te verliezen. Begin dus met te kijken naar toekomstige trends, persoonlijke ideeën en visies over bedrijven of bepaalde regio’s... Ook lijstjes van experts of uit kranten kun je in deze fase gebruiken, maar laat ze louter een bron van inspiratie zijn en niet meer dan dat. Eigen onderzoek is de sleutel tot succes. In deze stap hoef je nog geen cijfermateriaal te gebruiken, maar is het vooral interessant om je goed in te lezen en informeren over potentiële investeringen. De kans dat je op deze manier nieuwe interessante bedrijven ontdekt is groot.

Na het bepalen van sectoren en regio’s, begin je met het eerste aandeel waar je aan denkt in de sector. Bij technologie kan dat bijvoorbeeld Apple of Microsoft zijn. Neem eens een kijkje naar de kwartaalresultaten die zij publiceren. Bekijk hoe de winst of omzet evolueert, maar ook hoeveel dividenden er worden uitgekeerd. Daarna neem je best ook eens een kijkje bij de concurrenten, want vaak zitten daar ook onbekende maar zeker niet minder interessante bedrijven bij.

Tijd om naar de cijfers te kijken. Welk van de bedrijven in de sectoren waarin je wilt investeren presteert het beste? En vooral, welk aandeel is het goedkoopste gewaardeerd? Via je broker kun je vaak heel wat cijfermateriaal raadplegen. Google zelf biedt ook heel wat cijfermateriaal over aandelen, net als Yahoo Finance. Voor de echte analisten onder ons blijft de beste bron de rechtstreekse jaarverslagen die op de websites van de ondernemingen gepubliceerd worden. Dat vereist wel wat werk, want je zult eerst wat kennis in financiële analyse moeten opdoen. Maar ook daar geldt: je kan er je tot in het oneindige in blijven verdiepen, en toch zal nooit 100% van je beslissingen correct zijn. Goede financiële analyse verhoogt wel je kans op succes op de beurs, maar zekerheden bestaan er niet. Enkele interessante ratio’s om te bekijken zijn:

Koers/winstverhouding:

Deze waarde toont je hoeveel keer je de winst betaalt aan de huidige koers. Hoe hoger de koers/winstverhouding, hoe duurder een aandeel gewaardeerd is. Maar let op: sommige sectoren lijken systematisch goedkoper gewaardeerd omdat ze nauwelijks nog groeien. Vergelijk deze ratio’s dus altijd met bedrijven uit de sector. De huidige koers/winstverhouding van Apple bedraagt momenteel 23,4. Dat betekent dat het aan de huidige koers 23,4 jaar zou duren vooraleer investeerders aan de huidige winsten hun inleg hebben terugverdiend. Uiteraard hoop je als belegger dat die termijn korter wordt dankzij stijgende winsten. Het gemiddelde op basis van de recentste kwartaalcijfers wijst erop dat de gemiddelde koers/winstverhouding in de sector 24,2 bedraagt. Daaruit zou je dus kunnen concluderen dat Apple volgens de sector redelijk fair gewaardeerd wordt. Neem je nu KBC Groep als voorbeeld, dan zie je dat de huidige koers/winst op 10,56 staat, wat volgens de regel van hoe lager hoe beter een interessantere optie is. Met wat verder onderzoek ontdek je dat het gemiddelde voor de sector 6,02 bedraagt. Vergeleken met de sector is KBC Groep op basis van deze ratio duurder gewaardeerd dan Apple. Quote Als je vandaag in Apple zou investeren, dan zou je huidige dividend­ren­de­ment 0,64 procent per jaar bedragen, indien die constant blijft. Koers/boekwaarde:

Een koers/boekwaarde vergelijkt de boekhoudkundige waarde met de waarde die aandeelhouders aan het bedrijf koppelen. Een waarde groter dan 1 betekent dat de onderneming waarschijnlijk goedkoop gewaardeerd is, want dit is best uitzonderlijk. Hoe hoger deze waarde, hoe duurder het aandeel is. De huidige waarde bij Apple is 44,69, wat hoog is tegenover 7,65 als gemiddelde voor de sector. Bij KBC Groep bedraagt deze waarde nu 1,54. Dividendrendement:

Deze waarde kun je vaak eenvoudig vinden. Ze toont hoeveel procent rendement je als dividend op je aandelen zal krijgen wanneer je aan de huidige koers zou investeren. Let wel op, want dividenden kunnen worden geknipt, en dus is er geen garantie dat je dit rendement ook zult krijgen. Als je vandaag in Apple zou investeren, dan zou je huidige dividendrendement 0,64 procent per jaar bedragen, indien die constant blijft. Bij KBC Groep zou je aan de huidige koers 6,54 procent dividend krijgen, een stuk hoger. Voorts zijn er nog vele interessante ratio’s om te analyseren, maar die zijn al diepgaander. Voorbeelden zijn EV/EBITDA, ROE (return on equity), quick & current ratio…

De laatste stap is het samenleggen van alle kennis die je verzameld hebt. Zowel je kennis over toekomstige trends, businessplannen van de bedrijven, info over het management, en cijfermateriaal leidt tot de beste beslissingen. Als je deze onderdelen apart bekijkt, zijn je beslissingen minder gefundeerd, maar ze samen leggen leidt tot de beste keuzes.

Volledig scherm Jonge belegger Cédric Proost legt uit hoe je de juiste aandelen leert kiezen. © Getty Images / Sofie Silbermann

