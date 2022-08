Hoe vraag je best loonopslag aan? “Vertrek vanuit een partnership met je werkgever”

Bij de werkgever aankloppen voor loonopslag vergt moed en zelfvertrouwen. Voor de meesten voelt het aan als hun eerste sollicitatiegesprek een tijd geleden bij dezelfde baas. Ook nu is het uitzoeken hoe je het zal aanpakken.

Voldoende moed bijeen geschraapt? Dit moet je weten over je loonpakket voor je bij je baas aanklopt.

Partnership

Eva Buyck biedt namens Sterk op je Werk, onder meer loopbaanbegeleiding en hr-consultancy voor particulieren en bedrijven. Ze meent dat de aanpak rond opslag eenvoudig hoort te zijn. “Je moet een soort partnershipverhaal bespreken. Vermijd dus een wij-zij-gevoel, maar bekijk je werkgever als jouw klant. Vanaf het begin moet je hem of haar weten te overtuigen, zodat hij/zij mee is in het verhaal en ook het eigen voordeel ziet.”

Je waarde kennen

Eva Buyck wijst ook op het belang van vlotte en open communicatie. “Gepassioneerde werknemers die mee nadenken over de bedrijfsdoelstellingen zijn de ambassadeurs van het bedrijf. En als je de belangen van het bedrijf uitdraagt, kan je je baas vragen wat je daarvoor in ruil krijgt als tegenprestatie. Maar toon ook empathie. Een bedrijf heeft niet altijd extra budget voor loonopslag voorhanden. En om extra loon te vragen, doe je er goed aan rekening houden met de marktconforme boven- en ondergrens. Daarom moet je uitzoeken wat je waarde op de arbeidsmarkt is. Daarnaast denk je ook commercieel. In de zin van ‘hoe kunnen mijn baas en ik samen iets duurzaams opbouwen’. Er moet een wederzijds vertrouwen en respect zijn. Ook belangrijk is de openheid over cijfers en KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren: indicatoren om de prestaties van je organisatie te monitoren, te analyseren en te verbeteren, nvdr.). Daarmee creëer je als werkgever betrokkenheid. En zodra mensen beseffen wat hun impact is op het bedrijfsresultaat, zullen ze ook harder hun best doen.”

De klant beslist

De klant, zijnde de werkgever, bepaalt of er loonopslag mogelijk is. “Want de klant betaalt het volledige systeem”, legt Eva Buyck uit. “De werkgever is operationeel actief, maar uiteindelijk is de echte baas de markt. Daarom moet je samen met je werkgever bekijken hoe je op de markt nog beter kan worden als speler en moet je duidelijk maken dat je hem of haar daar wilt bij helpen. Je wil je werkgever iets geven, en ook vernemen wat hij/zij voor jou kan betekenen. Dat kan onder de vorm zijn van flexibiliteit en vertrouwen. Interessant is het boek Geven en nemen van Adam Grant. Hij deelt de mensen op in drie categorieën: gevers, nemers en uitruilers. Die laatste groep gaat ervan uit dat als ze iemand iets geven, ze van diezelfde persoon iets terug zullen krijgen. Opmerkelijk genoeg zijn het de gevers, zeldzame mensen die anderen helpen zonder iets terug te verwachten, die het meeste succes bereiken in werk- en privéleven. Wat mij ook is bijgebleven uit het boek is dat de doelstellingen en de functioneringsgesprekken bij bedrijven te vaak gericht zijn op te halen cijfers. Maar iemand die zeer sociaal is en zijn collega’s helpt, vertaalt zich niet in cijfers. Nochtans zijn die medewerkers heel belangrijk binnen een organisatie. Onze bedrijfsculturen zijn soms te weinig gefocust op die kwaliteiten.”

Psychologisch contract

Voor Eva Buyck sluiten werkgever en werknemer ook een soort psychologisch contract af waarin de verwachtingen vervat staan. Waarin werkgever en werknemer samen bespreken waar ze elk naartoe willen op langere termijn. Zo ken je vanaf de start elkaars ambitie. “Daarom is het eerste gesprek met de werkgever zo belangrijk. Het is niet alleen bepalend of je al dan niet een nieuwe werknemer van de organisatie wordt, maar ook hoe jij en de werkgever je evolutie op langere termijn zien. En dat besproken verwachtingspatroon is cruciaal voor als je later van plan bent loonsopslag te vragen”, besluit Eva Buyck, die benadrukt dat je niet concreet kan zeggen hoeveel meer en hoeveel keer in je carrière je opslag mag of kan vragen.

