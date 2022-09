Hoe vind je het perfecte cadeau en wat schenk je beter niet? Met dit advies van etiquette-experts bega je nooit (meer) een flater

Experts geven onze drie gezinnen bespaar­tips voor de leefkosten: “Je bent oververze­kerd en kunt jaarlijks 1.120 euro besparen”

Het water staat veel mensen (net niet) aan de lippen in deze woelige tijden van inflatie. Ook voor onze interviewees - een Gents gezin met twee kinderen, een single veiligheidsagent uit Antwerpen en een alleenstaande moeder van twee uit Torhout - is het maandelijks tellen geblazen. In augustus hielden ze voor ons hun leefkosten bij, van autoverzekering over hobby’s tot streaming- en telecomuitgaven. Experts Kenneth Vansina, directeur Independer België, en budgetcoach Sara Van Wesenbeeck geven hun persoonlijk besparingsadvies tijdens September Geldmaand.

21 september