Hoe verkoop je je auto op de tweedhandsmarkt? Met deze zaken moet je rekening houden

“Helft particulie­re autobezit­ters in België van plan om elektri­sche of hybride wagen te kopen”

Bijna de helft (48 procent) van de particuliere autobezitters in België is van plan om als volgende wagen een elektrische of hybride wagen te kopen. Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging van 1.057 Belgen door consultancybureau Deloitte. Vorig jaar was dat nog maar 33 procent van de Belgische consumenten.

8:44