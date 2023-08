Hoe verhoudt de nieuwe staatsbon zich tot termijnrekeningen op één jaar en het klassieke spaarboekje?

Spaargids.beGeïnteresseerde spaarders kunnen vanaf vandaag effectief intekenen op de nieuwe - en sterk gehypete - staatsbon op 1 jaar. Hij brengt bruto een rendement van 3,30% op. Netto is dat dus, na roerende voorheffing, 2,805%. De verwachting is dat de belangstelling enorm zal zijn. Toch loont het om ook van de alternatieven voor de staatsbon goed op de hoogte te zijn, zo weet Spaargids.be .

Wat je moet weten over de nieuwe staatsbon

Inschrijven kan via de website www.destaatsbons.be of via één van de veertien banken die instaan voor de verdeling ervan. In het eerste geval kan dat tot en met donderdag 31 augustus; in het tweede tot en met vrijdag 1 september. De deelnemende banken zijn ABN AMRO, Degroof Petercam, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, Bpost Bank, Crelan, Deutsche Bank, ING België, KBC, Keytrade, Leleux, Van De Put & Co en VDK Bank. Opvallende afwezigen zijn dus Argenta en AXA Bank. Je hoeft je trouwens in geen geval te haasten. Minister van Financiën Van Peteghem liet al verstaan dat er géén vervroegde afsluiting van deze ‘operatie’ komt.

De staatsbon heeft een vaste looptijd van 1 jaar, die ingaat op 4 september. Dit betekent dat de opbrengst ervan voor die hele periode vastligt en niet gewijzigd kan worden.

De staatsbon brengt 3,30% bruto op. Omdat de regering besliste dat er slechts 15% roerende voorheffing* wordt afgehouden op de intrest, geeft de spaarformule dus een nettorendement van 2,805%.

*Hier past wel een sterretje bij. Het wetsontwerp dat de ministerraad goedkeurde om de roerende voorheffing van de gebruikelijke 30% te verlagen naar 15% is - nog altijd - niet terug van de Raad van State, die zich moet uitspreken over de wettelijkheid ervan. In het slechtste geval stijgt dus ook hier de voorheffing naar 30% en zakt de nettovergoeding tot 2,31%.

Wie inschrijft via de website www.destaatsbons.be moet op zijn staatsbons geen bewaarloon betalen. Wie inschrijft via de bank wordt daar mogelijk wel mee geconfronteerd, al beloofden de vier grootste banken in ons land alvast om dit niet te doen.

De staatsbons genieten van een staatsgarantie op de terugbetaling. Die geldt echter alleen op de vervaldag. Moet je ze voor de vervaldag verkopen omdat je dringend geld nodig hebt, dan is het niet uitgesloten dat je verlies boekt.

De nieuwe staatsbon versus termijnrekeningen op één jaar

Wat zijn nu de alternatieven voor de staatsbon? Een termijnrekening op 1 jaar bij een bank is er perfect vergelijkbaar mee. Ook hier krijg je voor de afgesproken periode een vaste rente.

Twee banken – Argenta en AXA Bank – namen alvast meteen de handschoen op. Zij geven tijdens de inschrijvingsperiode van de staatsbon evenveel nettorente. Daarvoor beloven ze 4,01% bruto, wat na afhouding van de roerende voorheffing op 2,807% netto uitkomt. Beobank ging gisteren nog ietsje verder: daar wordt 2,84% nettorente beloofd.

Deutsche Bank biedt zelfs meer. Het verhoogt de rente op de termijnrekening op 1 jaar tot 4,10%. Na aftrek van 30% roerende voorheffing blijft daarvan 2,87% netto over. Een kanttekening: dit geldt alleen voor inlages van minstens 100.000 euro. Niet meteen voor de kleine spaarders dus.

Het voordeel van een termijnrekening is dat je geen bewaarloon moet betalen. Daarnaast kan je - soms - onderhandelen over het tarief. Niets belet de bank immers, uit commerciële overwegingen, uitzonderlijk een extraatje te geven aan bepaalde klanten.

Het nadeel is dan weer dan je een termijnrekening niet kunt afsluiten voor de einddatum, wat een probleem geeft als je onverwacht toch geld nodig hebt.

Inlages op een termijnrekening genieten, samen met andere tegoeden bij de bank, van een staatsgarantie tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Voor wie beneden die grenzen blijft, is er qua garantie dus geen verschil met een staatsbon.

Belangrijk: mocht de overheid zijn belofte van een verlaagde roerende voorheffing van 15% niet kunnen hard maken, dan ben je met deze tijdelijke actie van de banken sowieso beter af.

Op zoek naar de termijnrekening met de hoogste rente? Onze vergelijker zet formules met looptijden van 3 maanden tot en met 10 jaar snel en helder op een rij.

De nieuwe staatsbon versus spaarrekeningen

Een ander product dat mogelijk kan concurreren met de staatsbon is de spaarrekening.

Het hoogste rendement op een spaarboekje is momenteel te behalen op de Vision Max-rekening van Santander Consumer Bank. Die geeft een basisrente van 1,00% en een getrouwheidspremie van 1,50%. De basisrente wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. De getrouwheidspremie komt daar bovenop voor gelden die een jaar lang worden behouden. Op de rekening geldt wel een minimuminlage van 125.000 euro en een maximuminlage van 200.000 euro.

Op het Fidelity Sparen van MeDirect, waarop geen beperkingen qua inlage gelden, bedraagt de basisrente 0,60% en de getrouwheidspremie 1,70%. Dat betekent een globale rente van 2,30%, of 0,505% minder dan op de staatsbon, maar hier heb je wel de mogelijkheid om je geld zonder poespas dagelijks terug te vragen. Anders gezegd: op een spaartegoed van 5.000 euro betaal je 25,25 euro aan verzekering voor de garantie dat je onmiddellijk aan je geld kunt.

Opgelet: de tarieven van spaarrekeningen kunnen voortdurend stijgen of dalen, uiteraard ook in de loop van de komende twaalf maanden.

Optimaliseer je rendement: hier vind je de hoogste tarieven op spaarrekeningen in ons land.

Conclusie

De staatsbon biedt een mooie opportuniteit voor wie voor (een deel van) zijn spaargeld een jaar lang een iets hogere rente wil dan op de klassieke spaarrekening.

Wat betreft de termijnrekening is het nog ietwat koffiedik kijken op de beslissing van de Raad van State. Indien men daar akkoord gaat met een verlaging van de roerende voorheffing tot 15%, dan is de keuze tussen staatsbon en termijnrekening een dubbeltje op zijn kant.

Maar hoe dan ook geldt dit: het blijft altijd aangewezen om voor een gezonde mix van je centen te kiezen wat betreft sparen en/of beleggen.

