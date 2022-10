Hoe ver staan we met de digitale meter in Vlaanderen? “Naast de plaatsing in specifieke situaties werken we regio per regio om iedereen te bereiken”

Sinds 1 juli 2019 is de plaatsing van een digitale meter verplicht in Vlaanderen. Wie bouwt of verbouwt krijgt die automatisch, maar ook in bestaande woningen worden ze geïnstalleerd. Tegen eind 2024 moet minstens 80 procent van alle Vlaamse gezinnen een digitale meter hebben. Hoe ver staan we daarmee vandaag?

Het is netbeheerder Fluvius die in Vlaanderen bevoegd is voor de installatie van de digitale meter. Als je bouwt of verbouwt, plaatst Fluvius die gratis. Beslis je daarentegen op eigen initiatief om er eentje te laten plaatsen, bijvoorbeeld omwille van de voordelen die zo’n ‘slimme’ meter te bieden heeft, dan betaal je 88,50 euro inclusief btw.

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 1,9 miljoen digitale meters voor elektriciteit en gas bij ongeveer 1,15 miljoen gezinnen. Daarmee heeft vandaag ongeveer 40 procent van de Vlaamse gezinnen een digitale meter, oftewel de helft van het streefdoel voor eind 2024.

Twee sporen

“Voor de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen werken we volgens twee grote sporen”, zegt netbeheerder Fluvius. Enerzijds is er de ‘natuurlijke uitrol’, waarbij technici van Fluvius digitale meters plaatsen wanneer klanten daar een vraag over stellen. “Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de aansluiting in nieuwbouwwoningen of verbouwingen, voor nieuwe prosumenten of bij defecte meters.”

Anderzijds is er ook een geografische uitrol, waarbij Fluvius zelf het initiatief neemt via drie hoofdaannemers (Unit-T, 3DM en TEAPlus) om regio per regio digitale meters te installeren. “We kiezen hierbij voor de meest efficiënte planning en maken op basis daarvan afspraken met klanten.” Die planning kan je raadplegen op de website van de netbeheerder. Door die manier van werken zijn er intussen al heel wat digitale meters te vinden in Vlaamse woningen. Gedetailleerde aantallen per stad of gemeente geeft Fluvius niet vrij.

Oude aansluitingen

In principe bepaalt de aard van de woning niet of er snel een digitale meter zal komen. Zo is het even makkelijk om een digitale meter te plaatsen in een appartement of in een losstaande woning. “Al maken we wel een onderscheid tussen woningen of appartementen met een relatief recente aansluiting, en die met een veel oudere aansluiting.”

In het eerste geval hoeft de installateur enkel de meter te vervangen. In oudere woningen of appartementen met een veel oudere aansluiting is de aansluitkabel of gasleiding vaak eerst aan vervanging toe. “Dat laatste kost meer tijd. Daarom focussen we ons nu tot eind 2024 op het standaardwerk. De echt grote saneringen staan voor de periode 2025-2029 gepland”, stelt Fluvius.

Impact op je contract

Een digitale meter heeft geen directe impact op je energiecontract, behalve dan dat een digitale meter een noodzakelijke voorwaarde is om je te kunnen inschrijven op bepaalde nieuwe contracttypes. Een maandelijkse facturatie op basis van je reële verbruik is er daar één van, net als een dynamisch contract. “Maar de keuze ligt hier wel bij de consument. Het type meter verandert daar niets aan.”

Wie zelf een digitale meter aanvraagt voor in zijn woning, moet gemiddeld 35 dagen wachten op de installatie ervan. De wettelijk voorziende doorlooptijd voor een digitale meter op aanvraag is 90 dagen.

