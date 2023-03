Hoe veilig zijn jouw centen bij de bank? En wat met buitenlandse instellingen?

Spaargids.beHet aandeel van de Zwitserse grootbank Crédit Suisse is op dit moment in vrije val. Dat gebeurt in navolging van twee Amerikaanse banken die de afgelopen dagen al kopje onder gingen. Ook andere bankaandelen gingen vandaag flink achteruit, bovenop de stevige koersverliezen van de voorbije dagen: op de beurs van Brussel noteerden KBC en ING respectievelijk meer dan 5 procent en bijna 10 procent verlies. Hoe veilig is je geld, indien deze trend zich blijft verder zetten? Spaargids.be zocht het voor je uit.

Welke tegoeden zijn gedekt door de depositogarantie?

Wie geld bij een bank plaatst, heeft de garantie dat hij zijn tegoeden (= deposito) tot minstens 100.000 euro kan recupereren, mocht zijn financiële instelling over de kop gaan. De waarborg is van toepassing op de totaliteit van je tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons, alsook op bankobligaties als die voor 2 juli 2014 werden uitgegeven.

Heb je een gemeenschappelijke rekening? Dan wordt het bedrag op die rekening, voor de berekening van de waarborg, verdeeld over beide partijen. In de praktijk zal dat meestal elk de helft zijn, maar hiervan kan worden afgeweken. Minderjarigen krijgen trouwens dezelfde bescherming als een volwassene.



Tijdelijk verhoogde bescherming

De waarborg is in principe beperkt tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Maar daar bestaan enkele uitzonderingen op. Bepaalde deposito’s genieten bovendien van een tijdelijk verhoogde bescherming.

Dat is onder meer het geval met de opbrengsten van de verkoop van je hoofdverblijfplaats. Of als je net geld hebt gekregen uit een erfenis, uit een uitbetaling van een levensverzekering, uit een vergoeding voor ontslag of arbeidsongeschiktheid of een vergoeding als slachtoffer van strafbare feiten of een gerechtelijke dwaling. In dat geval wordt de waarborg van 100.000 euro gedurende zes maanden met 500.000 euro opgetrokken.

Per bank, maar niet per bankmerk

De garantie geldt per bank. Heb je geld bij twee banken, dan heb je in beide gevallen recht op 100.000 euro. Dus tezamen 200.000 euro.

Let wel op dat je je hier niet laat verrassen. Ben je klant bij BNP Paribas Fortis, Hello bank! en Fintro, dan heb je toch maar recht op één keer 100.000 euro. Hello bank! en Fintro zijn immers geen afzonderlijke banken, maar bankmerken van BNP Paribas Fortis. Wie een rekening bij Fintro opent, opent in de praktijk een rekening rechtstreeks bij BNP Paribas Fortis. Hetzelfde geldt voor klanten van Bank de Kremer: zij zijn klant bij Bank J. Van Breda & Co.

Anders is het als je rekeningen zou hebben bij Crelan en Europabank. Europabank maakt weliswaar deel uit van de groep Crelan, maar de instelling bezit een eigen bankvergunning.



Hoe is de situatie bij buitenlandse banken?

In de praktijk is het niet altijd meteen zichtbaar wie zich borg stelt. In België zijn bijvoorbeeld banken actief die vallen onder de depositogarantie van België zelf, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Malta.

Ben je klant bij NIBC Direct of bij Triodos, dan val je onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Ben je klant bij Santander Consumer Bank, dan is dat het Spaanse. Voor Deutsche Bank is dat het Duitse. Voor Keytrade het Franse. En voor Izola Bank dat van Malta.

En ING? Dat mag dan wel een Nederlandse bank zijn, maar zij werkt met de Belgische banklicentie van de voormalige Bank Brussel Lambert. Klanten van ING vallen dus onder de Belgische garantieregeling.



Spreid je risico tweemaal

Wil je risico’s zoveel mogelijk uitsluiten, dan kan je je geld spreiden over meerdere banken, zodat je meermaals in aanmerking komt voor de staatsgarantie tot 100.000 euro per instelling.

Daarnaast kan je je vermogen spreiden over mogelijke borgen. Je hoeft je trouwens niet te beperken tot het Belgische depositogarantiestelsel. Je kan een deel van je spaargeld ook laten dekken door buitenlandse stelsels.

Ook voor tak21-spaarverzekeringen

Nog dit: het Belgische depositogarantiesysteem dekt ook de inlagen op tak21-spaarverzekeringen bij Belgische verzekeraars tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Deze regeling geldt niet noodzakelijk in andere landen. Sluit je dus een buitenlandse spaarverzekering af, dan ben je niet zeker van een uitbetaling mocht je verzekeraar over de kop gaan.

