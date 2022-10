Hoe snel merk je de prijsdaling van gas in je voorschotten? Dat hangt af van één code op je gasfactuur

De hoge pieken van de gasprijs liggen (voorlopig) achter ons, en de dalende tendens lijkt zich nog even voort te zetten. Maar of je die daling snel zal merken op je voorschotfactuur, hangt af van je contracttype. Wie een variabel contract heeft, is namelijk niet zeker dat zijn voorschotten meteen zullen zakken. Veel hangt af van één code op je factuur.

Voor wie een vast energiecontract heeft, is de code alvast niet van toepassing. Het gaat enkel om variabele contracten. Een variabel contract zit complexer in elkaar dan je op het eerste zicht zou denken. Want een daling van de gasprijzen op de markt – zoals de jongste tijd het geval is – betekent niet automatisch dat jouw voorschotfactuur daalt. Dat lijkt nochtans logisch, maar zo makkelijk is het blijkbaar niet.

Forward- of spotparameter

Kies je voor een variabel energiecontract, dan weet je op voorhand niet welke prijs per kWh je zal betalen. Maar er spelen nog zaken een belangrijke rol. Heb je een contract met een forwardparameter? Dan volgt je prijs de prijzen op een beurs voor de langere termijn, bijvoorbeeld voor het volgende kwartaal. Heb je een contract met een spotparameter? Dan volgt je contract de prijzen op een beurs voor de dag nadien, zo stelt de VREG. Simpel gezegd: bij forwardproducten koopt de energieleverancier op voorhand energie aan om die in een latere periode te leveren. Spotproducten zijn producten die worden aangekocht tegen de prijs van de dag en die de volgende dag al worden geleverd.

Welke formule het voordeligst is? Dat is moeilijk te zeggen. Bij snel dalende prijzen is dat een spotproduct, maar in tijden waarbij de gasprijzen dag na dag stijgen – zoals eerder dit jaar het geval was – komt een forwardproduct voordeliger uit.

Driecijferige code

Variabele contracten zijn meestal gelinkt aan forwardparameters. En om daarbij te weten of je voorschotfactuur meteen daalt bij lage gasprijzen, moet je verder gaan kijken. Al vergt dat soms het nodige zoekwerk, aangezien die informatie zich vaak in de kleine lettertjes van de tariefkaarten situeert.

In je contract staat in principe een driecijferige code. Meestal is dat 101,103 of 303. Die cijfers bepalen de prijsberekening. De voorafgaande letters TTF tonen de handelsbeurs aan. In dit geval is dat de Nederlandse, die toonaangevend is voor heel Europa.

Wat willen de cijfers concreet zeggen? “TTF103 vertegenwoordigt de maandelijkse rekenkundig gemiddelde ‘settlement price’ van de notering Dutch TTF Gas Base Load Futures (op werkdagen behalve de laatste van de maand) op theice.com, voor de maand voorafgaand aan het trimester van levering”, klinkt de officiële uitleg bij de VREG.

Maandelijks of trimestrieel geïndexeerd

In mensentaal verwijst het eerste cijfer naar de periode waarop de indexering gebaseerd is. Staat er een 1 – zoals in het voorbeeld van TTF103 – dan past de prijs op je factuur zich aan ten opzichte van de gemiddelde prijs van één voorafgaande maand. Staat er een 3? Dan is de indexatie afgestemd op de gemiddelde prijs van de drie voorgaande maanden. Het tweede cijfer toont dan weer aan op welke maand die indexering van het eerste cijfer is gebaseerd. Meestal is dat 0, wat betekent dat de prijs van de vorige maand wordt toegepast. Het laatste cijfer geeft dan weer aan hoelang de prijs geldt. Is dat 1, dan is het één maand. Staat er 3, dan is het drie maanden.

Concreet leggen ze het bij energieleverancier Engie zo aan hun klanten uit: heb je de code TTF101, dan wordt de prijs voor aardgas in je contract maandelijks geïndexeerd, bij TTF103 is dat trimestrieel. Simpel voorbeeld: wie in november TTF103 op zijn factuur ziet staan, weet dat de prijs voor november, december en januari vastligt en dat die gebaseerd is op de gemiddelde prijs van oktober.

Ben je met een TTF303-code dan het slechtste af? Niet per se. “Wie een forwardcontract met code 303 heeft, betaalt nog tot het einde van het jaar de hoge prijzen van de voorbije zomer”, zegt energieconsulent Dieter Jong in de kranten van Mediahuis. “Maar als de prijzen weer stijgen, ben je natuurlijk wel beter af met een 303-contract.”

