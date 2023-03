Hoe slim is een belegging in ‘afslankspuitjes’ zoals Ozempic? “Wie dit aandeel 10 jaar geleden kocht, heeft daar 724 procent winst op gemaakt”

Door Interpol gezochte oprichter van cryptomunt Terra opgepakt in Montenegro: “Zadelde investeer­ders met miljarden­ver­lie­zen op”

De oprichter van cryptomunt Terra is opgepakt in Montenegro. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van Montenegro gemeld. De Zuid-Koreaan Do Kwon was een van de meest gezochte personen ter wereld. Enkele uren na zijn arrestatie stelde Washington hem al in staat van beschuldiging. Ook Zuid-Korea vraagt zijn uitlevering.