Hoe risicovol is beleggen met een defensief profiel?

Wie een cursus defensief rijden volgt, leert voorzichtig te zijn op de weg om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te houden. Met defensief beleggen is dat net hetzelfde. Je beleggingen worden zo gekozen dat je geen schade zou oplopen als de financiële markten tegenzitten. Maar in beide gevallen weet je: zelfs met een defensief profiel kan je een 'een ongeval' hebben. Spaargids.be geeft tekst en uitleg.

Kijk even mee in beleggingsland. We nemen als voorbeeld de Fullinvest-beleggingsfondsen van Belfius. Op zich zijn die een goede investering. Ze laten je toe om je investeringen te spreiden over tientallen aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen. Het resultaat van je inleg zal dus nooit afhankelijk zijn van de prestatie van één aandeel of bedrijf.

Ga je voor Low, Medium of High?

In de familie van de Fullinvest-beleggingsfondsen heb je drie opties: Low, Medium en High.

Belfius Fullinvest Low kies je voor een fonds dat momenteel bestaat uit 30% aandelen, 58% obligaties en 12 procent andere beleggingen. Bij Belfius Fullinvest Medium is dat 49% aandelen, 42% obligaties en 9% andere. En bij Belfius Fullinvest High 72% aandelen, 21% obligaties en 7% andere beleggingen.

Low staat bijgevolg voor weinig aandelen in het fonds, Medium voor een gemiddelde hoeveelheid en High voor een groot aandeel.

Ze stemmen concreet overeen met drie beleggingsprofielen. Low wordt aanbevolen voor beleggers die liever weinig of geen risico’s nemen. High voor mensen die mikken op een extra rendement en dus bereid zijn om meer risico’s te nemen. En Medium geldt voor spaarders die een tussenpositie verkiezen.

Algemeen wordt aanvaard dat aandelenkoersen fel kunnen schommelen. Niet alleen in de plus, maar ook in de min. Als de beurzen tegenzitten, kan je dus grote verliezen lijden. Wie voor veel aandelen kiest, neemt dat risico op zich.



Hoe zit het dan met de opbrengsten?

Belfius Fullinvest Low haalde de afgelopen drie jaar een gemiddeld rendement van – 0,40% per jaar; over vijf jaar is dat + 0,18% en over 10 jaar 1,63%.

Bij Belfius Fullinvest Medium gaat het om 1,81% per jaar in de jongste drie jaar, om 1,62% in de jongste vijf jaar en om 2,96% in de jongste tien jaar.

En bij Belfius Fullinvest High om respectievelijk 4,41%, 3,34% en 4,57%.

Wat leert ons dit? Bereid zijn om een hoger risico te aanvaarden levert op.



Is de keuze voor High dan snel gemaakt?

Absoluut niet. Je kan perfect goede redenen hebben om voor een Low- of Medium-formule te kiezen. Want niet alleen het eindresultaat is belangrijk, ook de mogelijke tussentijdse schommelingen zijn dat.

Bij Low werd je investering in 2021 5,2% meer waard. In 2022 zakte ze evenwel met 13,6% in waarde. En sinds begin 2023 veerde ze al 2,5% op.

Bij Medium was er in 2021 een winst van 10,2%, in 2022 een verlies van 14,5% en in 2023 tot dusver een vooruitgang van 3,5%.

Bij High ging het om 16,5% winst in 2021, een verlies van 15,8% in 2022 en een winst van 4,6% tot nog toe in het lopende jaar.

Wat leren we uit deze resultaten?

Eén: hoe meer aandelen, hoe sterker de schommelingen. Dat is van belang voor spaarders die hun investering nodig hebben voor een investering, zoals voor de aankoop van een auto of een woning. In dat geval is het niet aangewezen dat de waarde van een belegging in een bepaald jaar sterk terugvalt. Je neemt dan ook beter een andere optie.

En twee: ook met zogenaamde defensieve fondsen kan je (stevig) verlies lijden. De terugval van de waarde van het Low-fonds met 13,6% in 2022 was niet min. Het was wellicht lang ook niet de verwachting, laat staan de bedoeling, toen beleggers instapten.



Pas op met obligaties

Een belegging in obligaties wordt vaak als veilig gezien. Bij een obligatie leen je geld uit aan een kredietnemer, die dat op de vervaldatum volledig moet terugbetalen, ongeacht hoe zijn zaken intussen evolueren. Intussen heb je ook elk jaar recht op een intrest.

Elke dag wordt de tussentijdse verkoopwaarde van de obligaties in je fonds berekend. Als de rente dan stijgt – en dat is de voorbije maanden in een ongezien tempo gebeurd – worden obligaties die eerder nog werden uitgegeven tegen lagere intrestvoeten minder waard.

Niemand zal bereid zijn om de betrokken obligaties over te nemen als hij kan intekenen op nieuwe effecten met een hogere rente, tenzij de verkoopprijs ervan zakt. En dat is in 2022 ook gebeurd. Hoe langer de resterende looptijd van de obligaties in jouw portefeuille, hoe groter dat effect is.

Let dus op als je bankier je een defensief fonds voorstelt omdat het veel obligaties bevat. Dat defensief karakter geldt alleen als de rente niet of slechts beperkt stijgt. In het andere geval beleg je zonder veiligheidsgordel. Dat zo ook zo zijn indien veel uitgevers van obligaties hun afbetalingsverplichtingen niet meer zouden kunnen nakomen.



