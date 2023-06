Hoe regel je best je erfenis als holebikoppel? “Bij een gewone adoptie zal je kind niet van jouw familie erven”

Franse justitie verkoopt voormalig kasteel van Russische zakenman Boris Berezovski: “Juweeltje aan de Franse Rivièra”

Het luxueuze Kasteel van la Garoupe, aan de Franse Azurenkust, staat te koop. Dat meldt het Franse overheidsagentschap Agrasc, dat in beslag genomen activa beheert. Het kasteel werd in 2015 in beslag genomen van de schatrijke Russische zakenman Boris Berezovski, twee jaar na diens mysterieuze overlijden in zijn landgoed in het Engelse Ascot.