Hoe raak je jouw cryptomunten niet kwijt bij een probleem met een beursplatform? Expert: “Via dit toestel ben je volledig beschermd”

Betalen we binnenkort in de winkel met cryptomun­ten? Hoe veilig is dat? “Onder deze 2 voorwaar­den is de transactie betrouw­baar”

Wie wil, kan in principe betalen met cryptomunten bij de bakker. De betaalterminals van Mastercard en Visa aanvaarden dat. “Aan de kassa zie je dan wel nog het bedrag in euro staan, maar het gaat in crypto van je rekening af,” vertelt Rigo Van den Broeck, verantwoordelijke cyberveiligheid bij betaalbedrijf Mastercard. Waarom zou je vandaag overwegen om te betalen met cryptomunten? Met welke coins kan het? En hoe veilig is dat? “Bij een transactie zullen mensen moeten nadenken over hoeveel ze effectief aan het uitgeven zijn, dat doet denken aan de beginjaren van de euro.”